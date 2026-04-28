4旬夫妻人生悲歌！年薪356萬卻幾乎零存款 背後真相曝光

日媒真實報導指出看似擁有高收入與奢華生活的4旬夫妻，背後卻是幾乎零存款的財務壓力人生。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕良一（48歲，化名）與由美兩人年收入共約1800萬日圓（約新台幣356萬元），外人看來，他們的生活令人羨慕，例如他們會在週末在一票難求的餐廳享用奢華晚餐、放長假都去夏威夷或歐洲等國家度假，還有社群媒體上時常曬出豪車、名表、高級住宅等照片，不過仔細查看這對夫妻的財務狀況後卻發現，他們的處境十分艱難，不僅存款僅約200萬元，他們更坦言：「現實生活中，我們每個月都在為支付信用卡帳單而焦慮。」

良一在一間外商公司工作，年收入約1200萬日圓（約新台幣237萬元），由美的年收入約為600萬日圓（約新台幣118萬元），兩人加總約為1800萬日圓，而他們的生活方式讓親友都非常羨慕，「我的社交媒體貼文下充斥著讚揚、羨慕等評論，說實話，來自他人的讚揚給了我生活的意義。」

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但他們卻坦言：「每次看到信用卡賬單，我都感到很沮喪……我們每月收入就這麼多，但感覺我們永遠也存不下錢。」報導計算，除了豪宅和豪華汽車的貸款之外，維持目前生活方式的社交和服裝等每月開支加起來就超過50萬日圓（約新台幣9.8萬元），即使一個家庭每月淨收入接近100萬日圓（約新台幣19.7萬元），扣除這些開支後也所剩無幾。

良一表示：「我快50歲了，但只有200萬日圓（約新台幣39萬元）的積蓄，我的退休金將全部用來償還豪華公寓的抵押貸款。我除了擔心退休生活，什麼也擔心不了……。」

他還說：「我知道如果繼續這樣下去，我老了肯定會破產，但我沒辦法停止作秀，我不能告訴任何人我其實缺錢……。」報導認為，這其實就是降低生活水平的問題，但一旦提高了生活水平，就很難再降低，尤其當你滿足於「在社群媒體上展示充實的生活」時，就真的沒有動力去存錢了。

報導分析，儘管收入高於平均水平，但人們發現自己面臨經濟困難的情況並不少見。過度自信地認為「收入高就可以隨意消費」，再加上與他人攀比和虛榮心作祟，會助長過度消費，容易最終導致退休金耗盡。

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