AI行情像龐氏騙局！傳奇投資人警告：市場泡沫終將劇烈崩潰

華爾街傳奇投資者赫斯曼指出一項訊號可能暗示人工智慧（AI）泡沫將會「以劇烈崩潰收場」。示意圖，圖為紐交所的交易員。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕曾準確預言2000年、2008年美股泡沫的赫斯曼投資信託公司（Hussman Investment Trust）總裁赫斯曼（John Hussman），被譽為傳奇投資人，他長期以來一直警告股市的多頭行情最終將以慘烈收場，而赫斯曼近期最新發出的警告，指出一項訊號可能暗示人工智慧（AI）泡沫將會「以劇烈崩潰收場」。

在上週日（26日）的一份報告中，赫斯曼提到企業獲利雖然飆升，但公共與私人債務也正在同步快速上升中，而在AI樂觀情緒以及科技產業大量大型交易推動下，美國企業獲利大幅成長。根據美國商務部數據，截至2025年底，經存貨估值與資本消耗調整後的稅後企業利潤，年增率超過10%。

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赫斯曼表示，他認為市場對AI帶動獲利成長的預期「極度過於樂觀」，並將當前市場形容為某種形式的投資詐騙。赫斯曼指出：「龐氏騙局的核心特徵，是說服投資人為未來現金流付費，而這些現金流至少部分根本並不存在，同時營造出這些現金流將帶來吸引報酬的假象。」他並指出股市市值已創新高，市場普遍押注AI未來將帶來回報。

與此同時，債務正在急遽上升。根據美國財政部資料，聯邦總債務近期已膨脹至超過38兆美元，但不僅是政府舉債增加，家庭與企業同樣也在大量累積債務。赫斯曼指出，若將家庭與外國貿易夥伴持有的債務納入計算，企業自由現金流與財政赤字呈現「幾乎完全對應的鏡像關係」，這意味企業部門的獲利，很大程度上是由其他經濟部門的赤字所支撐。

赫斯曼過去曾成功預測網路泡沫破裂，並多年警告市場可能正處於歷史上的「第3次重大投機泡沫」。他也直言，科技進步本身未必能帶來整體經濟的淨成長，其主要影響反而是擴大所得差距，因此政府未來可能必須加強對家庭部門的支撐，因為財富正持續集中於少數人手中。

他進一步推測：「如果我們允許美國最終回到財政穩定狀態，那麼企業利潤率也將從當前極端水準回落。這正是龐氏騙局的特性：只要沒有人質疑未來現金流是否真的存在，一切就看起來都運作正常。」

赫斯曼表示，目前他的公司並未對市場泡沫破裂的時間點做出明確預測，因為過去導致市值修正的典型因素，在這一輪市場中尚未足以發揮作用。

赫斯曼直言：「我的看法始終一致，這個泡沫最終將會以劇烈方式崩潰。」

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