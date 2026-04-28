緊盯外匯走勢 日財相：隨時準備採取行動

日本財務大臣片山皋月。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日圓兌美元匯率近日持續在低點徘徊，針對匯率問題，日本財務大臣片山皋月週二（28）表示，日本當局隨時準備在必要時，全天候對貨幣市場的動向做出回應。

綜合外媒報導，日本即將在明（29）日進入黃金週假期，片山週二在內閣會議後的記者會上被問道，這段期間政府是否仍會對匯市保持警戒狀態，對此，片山表示，自己一直強調，必要時應採取果斷的行動，並補充，政府將24小時不間斷，隨時準備好應對。

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中東衝突引發原油期貨市場動盪，片山指出，情況仍不穩定，波動率很高，有強烈的聲音認為，這種情況也導致了匯市出現更多投機性交易行為。

片山也提到，將依照美日財長之間的共同聲明，會持續與美國當局合作，應對各種突發狀況。

週二早盤，日圓兌美元匯率約在159.4至159.5上下波動，這一數字與2024年日本官員為支持日圓介入市場時的匯率相去不遠。

日本央行（BOJ，日銀）也將在今（28）日結束為期兩天的貨幣政策會議，日銀總裁植田和男預計將在東京時間下午3點30分進行會後記者會。市場普遍預期，當局會維持政策不變，同時持續評估6月升息的可能性，植田在會後記者會上的發言將被仔細檢視。

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