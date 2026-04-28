台積電在內！外媒點名必買名單「這兩檔」逆勢最猛

台積電。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕今年科技股與成長股表現震盪劇烈，科技股為主的納斯達克指數一度陷入修正，不少科技股年內仍呈現下跌。不過，在市場震盪中，仍有少數企業逆勢突圍、持續創造亮眼報酬，其中台積電、ASML最受矚目，根據分析，98%的分析師給予台積電「買進」評級。

投資媒體《The Motley Fool》報導，儘管多數科技股今年迄今仍為下跌，但報導點名台積電、ASML等，卻逆勢穿越這波低迷，成為少數在修正期間展現韌性，持續為投資人帶來亮眼報酬的個股。華爾街分析師更預期，它們到 2026 年仍有進一步大幅上漲空間。

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分析先指出，台積電是全球領先半導體代工廠，輝達、超微、蘋果、亞馬遜、博通等公司的晶片，都是由台積電生產的。而由於台積電不與客戶競爭，因此它作為值得信賴的中立合作夥伴運營，擁有經濟規模、技術、專業知識和製造技術，能夠比競爭對手更快、更有效率地生產晶片。

此外，近期台積電發布亮眼的財報，而這也是為什麼台積電在代工市場擁有70%的市佔，以及為什麼它能夠持續創造高收益和高回報的原因。

文章認為，雖然整體市場表現疲軟，但台積電ADR股價卻逆勢攀升，今年迄今已上漲25%、過去12個月更是上漲約150%。展望未來，分析師仍看好該股，98%的分析師給予「買進」評級，目標價中位數為每股456美元，也這意味著台積電未來一年有20%的上漲空間。

報導也點名ASML。ASML既不是晶片製造商，也不是晶片設計商，而是生產半導體公司用於製造和設計晶片的光刻機和技術。事實上，它最大的客戶之一就是台積電。

不過台積電本週宣布，為節省成本，將推遲購買ASML的下一代光刻機至2029年，台積電仍將使用ASML現有的「舊」設備，但不使用價格更高的新型設備。

雖然分析師尚未對此消息做出反應並調整其目標股價，但值得關注的是，此舉是否會影響ASML的獲利和分析師評級。

ASML第一季營收年增13%，獲利成長17%。此外，由於市場需求超出預期，該公司將本季營收預期上調至360億歐元至400億歐元。這將使全年營收成長10%至22%。

與台積電一樣， ASML並未受到市場低迷的影響。 ASML股價今年迄今約上漲31%、過去12個月累計上漲約120%。

該股目前的本益比約為47倍（基於過去12個月的獲利）和44倍（基於預期獲利），因此估值略高，比台積電的估值還要高。但華爾街分析師對ASML的股票非常看好，在追蹤ASML股票的45位分析師中，82%的分析師給予該股「買進」評級。此外，其目標價中位數為每股1775美元，這意味著未來12個月內股價仍有約26%的上漲空間。

報導表示，要找到那些輕鬆度過2026年市場低迷期，且仍有顯著上漲空間的成長型股票並不容易，台積電和阿斯麥控股就是其中的兩家。

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