平價車將消失？美國車市恐剩SUV與皮卡 全卡在「這件事」

外國汽車製造商警告，如果沒有美墨加協定，平價車型將面臨退出美國市場。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外國車廠正對華府發出明確警告，在關稅政策持續收緊、且《美墨加協定》（United States-Mexico-Canada Agreement）因川普的新關稅政策，導致現今前景不明，美國市場上最便宜的車款，可能很快就會消失。

據悉，美國底特律三大車廠早已退出小型車市場，轉向SUV與皮卡，外國汽車品牌就成為少數仍為美國市場提供平價車的選擇。而川普在第二任期對汽車課徵的關稅，針對車輛中「非美國來源」的零組件課徵25%稅率，這些車輛原本在USMCA架構下可享免稅待遇，但這一變動直接打亂北美供應鏈，使得原本依賴跨境製造的入門車型成本大幅上升。

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現今，美國的新車平均價格已接近5萬美元（約新台幣157萬元），一旦平價車款退出，美國消費者選擇將大幅縮減。分析師指出，對美國消費者而言，影響非常實際。目前美國市場最便宜的10款新車中，有8款來自外國車廠，例如在墨西哥生產的Nissan Sentra約2.26萬美元（約新台幣71.2萬元）、韓國進口的Hyundai Venue約2.05萬美元（約新台幣64.6萬元）。

《華爾街日報》指出，包括Nissan、Hyundai與Toyota在內的外國車廠，已私下向川普政府表達立場。

日產美洲區董事長克里斯蒂安·梅尼耶（Christian Meunier）直言，川普關稅正在「殺死平價車」，並強調需要一個穩定的貿易框架來降低壓力。Toyota則表示，自關稅實施以來在北美已出現虧損，在貿易政策未明朗前，不願承諾數十億美元的新廠投資。

Honda則採取較為保守的立場，表示即使沒有貿易協議，仍會繼續在美國銷售Civic，但同時承認，在缺乏自由貿易支撐下，經濟可行性將明顯惡化。

白宮的態度則相當一致，外國車廠想進入美國市場，就必須把製造帶回美國。川普政府強調，減稅、鬆綁法規與投資誘因，都是支持企業回流的工具；但另一方面，官方並未承諾在新版USMCA中提供汽車免關稅待遇，甚至明言某種程度的關稅將持續存在。

報導指出，這讓美國與其兩大貿易夥伴出現明顯分歧。加拿大已表態，汽車關稅減免是續約的必要條件；墨西哥則採取較務實立場，重點放在降低關稅而非完全取消。雙方立場差距，使談判短期內難以取得突破。

在這種高度不確定的環境下，外國車廠的策略已開始轉變。不只產品布局可能調整，資本支出也被迫延後。結果是，政策原本希望推動的「製造回流」，反而因不確定性而被凍結。

整體來看，這場關稅博弈的直接後果，將落在兩端：車廠利潤被壓縮、消費者選擇變少。若也可能讓政策目標與現實之間出現更大的落差。

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