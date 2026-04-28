台灣排名曝光！全球油價漲幅名次出爐 「亞洲這國」暴漲100％最慘

全球油價漲幅排行，台灣排名第48名。油價示意圖。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕1數據追蹤2026年2月23日至4月13日期間，128個國家的汽油價格變化，反映了伊朗衝突爆發後的情況。東南亞地區佔了汽油價格漲幅前十名中的一半，其中緬甸以驚人的101%漲幅領先全球，其次是菲律賓和馬來西亞，台灣則排在第48名。

《視覺資本》（Visual Capitalist）報導，全球汽油價格上漲，這凸顯了能源市場對地緣政治衝擊的劇烈反應。其中東南亞最為嚴重，該地區的脆弱性與其對經由荷姆茲海峽（全球最關鍵的咽喉要道之一）進口石油的依賴密切相關。

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這裡的任何中斷都可能迅速波及整個亞洲市場。雪上加霜的是，許多東南亞經濟體缺乏國內能源緩衝，這使得它們對價格波動和航運風險尤其敏感。

根據排行，漲幅最大的前5名國家為緬甸（101.1%）、菲律賓（72.6%）、馬來西亞（68.1%）、寮國（45.6%）、辛巴威（42.9%）。

台灣部分，台灣排名第48名，統計自2026年2月23日至4月13日期間，漲幅約為18.1%，排名在亞買加（18.2%）之後，但在拉脫維亞（17.7%）、烏克蘭（17.5%）之前。

另根據排行，漲幅最小國家前5名排行，分別為馬達加斯加（-3.9%）、尚比亞（-2.6%）、巴貝多（-1.1%）、哥倫比亞（-0.7%）、印度（-0.1%）。

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