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黃金回檔還沒到盡頭？專家坦白全說了

2026/04/28 09:30

週一（27日）黃金價格下跌。（路透資料照）週一（27日）黃金價格下跌。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週一（27日）黃金價格下跌，美伊和談進展停滯，使油價居高不下、通膨疑慮縈繞，專家還認為，Fed未來幾個月要降息將非常困難，對黃金而言是利空。

黃金現貨下跌0.6%，報每盎司4682.13美元。

黃金6月期貨下跌1%，報每盎司4693.70美元。

《路透》報導，道明證券全球大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）說：「我們看到市場仍對短期內能否達成重新開放荷姆茲海峽的協議抱持懷疑態度。這對黃金和白銀而言是個問題。」

本周將有一系列主要央行會議登場，投資人期盼從中獲得有關利率前景及戰爭對全球經濟影響的線索，而這可能是鮑爾最後一次以聯準會（Fed）主席身分召開會議。梅萊克補充：「鑒於通膨率已達目標值的兩倍，Fed未來幾個月要降息將非常困難，這對黃金而言是利空。」

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌0.5%，報每盎司75.26美元。

現貨白金下跌1.1%，報每盎司1989.13美元。

現貨鈀金下跌1.3%，報每盎司1476.58美元。

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