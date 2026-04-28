焦點股》寶齡：腎病新藥 拿到中國藥證

寶齡腎病新藥，取得中國藥證。圖為寶齡總經理江宗明。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕生技股寶齡富錦（1760）昨公告旗下腎病新藥拿百磷®500毫克膠囊（Nephoxil® 500mg Capsule）獲得中國國家藥品監督管理局（NMPA）核准藥品註冊，取得藥品許可證，帶動寶齡今股價跳空漲停，來到69.8元，截至9:13分，寶齡股價緊鎖漲停，成交量約400張、漲停委買張數逾2400張。

寶齡表示，中國為全球最大透析患者人口市場，依中國腎臟病數據登記系統（CNRDS）及相關公開資料，截至2024年12月底，中國在透析患者人數達約118.3萬人，其中血液透析患者102.7萬人、腹膜透析患者15.6萬人。

請繼續往下閱讀...

拿百磷®為寶齡富錦自主研發，是首項由台灣藥廠研發並在全球主要市場上市之新藥，以藥用級檸檬酸鐵配位複合物為主要成份，可同時達成降低血磷與改善缺鐵性貧血之雙重效果。自2014年起陸續取得美國、日本藥證，2015年取得台灣藥證並上市，此後陸續於韓國（2022）、泰國（2023）取得核發與上市，2025年6月歐洲合作夥伴Averoa亦於歐洲取得上市許可。此次中國核准為拿百磷®全球商業化布局之又一重要里程碑。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法