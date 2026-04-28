資產輪動節奏快 富坦穩定月收益基金漲勢居冠

地緣政治風險盤據，加劇各類資產波動和加快輪動態勢。（示意圖，彭博）

〔記者吳滋雅／台北報導〕地緣政治風險盤據，加劇各類資產波動和加快輪動態勢，理財專家表示，分散布局是身處高波動投資環境下的核心策略，最簡單的作法是挑選一檔股債資產兼備的平衡型基金，同時留意基金的配置內容是否也有廣納多元標的，而非重押單一產業，失去平均風險的目的。

專家指出，今年來美股不再是科技成長題材獨佔鰲頭，就獲利面來看，史坦普500指數十一大產業獲利顯示盈餘增長表現更為廣泛且均衡，此外就評價面，史坦普500指數的市值加權指數與等權重指數間的估值差距開始縮小，反映資金開始尋找評價與基本面更具吸引力的標的，投資機會擴散，代表分散產業、風格的多元配置將更有機會掌握美股長期增長趨勢。

請繼續往下閱讀...

觀察境外基金觀測站統計今年第一季的資金流向，三大基金類型中僅有平衡型的資金規模成長，增加有近1400億元，顯然在多頭情境下，投資人對風險控管的需求仍十分在意。

進一步比較已核備且基金規模前五名的境外平衡混合型基金，今年前三季皆為淨申購，持續受國內投資人青睞。論經理團隊操盤實力，又以富蘭克林坦伯頓穩定月收益今年以來的績效最為穩健，即便歷經中東地緣政治緊張、能源價格飆漲、通膨疑慮升溫等洗禮，繳出近5%的漲幅摘冠；此外，當市場波動劇烈之際，該基金的一年期波動風險也是其中最低，顯示資產配置的獨道之處。

基金達人分析，和多數平衡混合型基金相比，富坦穩定月收益基金布局相對分散，未重押科技股等單一族群，得以掌握產業輪動的上升機會和避開過熱資產急跌回檔修正的壓力，同時加入多元策略，相同的產業或企業也採取布局普通股、混合資產及債券等交互運用，讓基金表現上有攻、下有撐。

理財專家表示，股債平衡型基金對資產配置的意義在於「分散再分散」，來達到穩定整體投資組合績效的目的，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金的配置邏輯，聚焦收益投資，近半來年化配息平均保有8%以上的水準，同時美元之外，亦有日幣、澳幣與南非幣等多樣化幣別選擇，有利投資人客戶進行資金規劃、貨幣分散。

基金規模前五大之境外平衡（混合）型基金績效（%）

資料來源：基金觀測站，截至2026/3月底之國人持有規模前五大境外平衡型基金。理柏資訊，原幣績效截至2026/4/24。波動風險為過去一年月報酬率之年化標準差。製表：記者吳滋雅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法