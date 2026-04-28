把錢交給獨子後出事了！82歲阿公好鬱卒：我連自己的錢都不能用

隨著年齡增長，像各類手續辦理、付款確認等事項，許多長輩越來越常交由子女代為處理。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著年齡增長，像各類手續辦理、付款確認等事項，許多長輩越來越常交由子女代為處理，儘管家人處理可帶來安心感，若在管理範圍與本人意願未明確的情況下就交由他人處理，反而可能讓生活自由受到限制。高齡階段的財產管理，不只是「要不要交給別人」，更重要的是「要交到什麼程度」，都必須事先釐清。日本一名82歲老翁隆三靠著當房東生活無虞，不過隨著年紀增長，他越來越多事情都交給52歲的獨子正樹（化名），但漸漸地，隆三開始感到不對勁。發現明明是自己的錢，卻還要問兒子能不能用，生活處處被限制。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，隆三先生多年來經營不動產租賃生意，在妻子過世後，他除了自住房產外，仍持有幾間小型出租物件，靠著年金與租金收入，生活無虞，由於他也有一定存款，在外人眼中屬於「老後無需太擔心」的人。然而隨著年紀增長，他開始對銀行手續與文件確認感到吃力，像是字變得難看清，網路操作也搞不太懂了。

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這時獨子正樹先生就幫了許多忙，正樹一邊上班，一邊每到週末就回家探望父親。一開始，正樹只是幫忙處理水電費、確認房屋稅、代為匯款醫療費等日常事務，隆三也覺得「真的幫了大忙」。

但漸漸地，隆三開始感到不對勁。當隆三詢問兒子「這筆支出是什麼？」時，正樹只回「我這邊會看著，不用擔心」。之後，存摺與印章都由兒子保管，連金融卡也以「怕弄丟」為由被收走。

隆三真正意識到異常，是在某次購物時。他用了多年的手錶壞了，打算到附近店家買一只新錶，價格約2萬日圓（約4040元新台幣），但他發現錢包裡幾乎沒有現金，也沒有卡片。打電話詢問正樹後，正樹卻回：「那種東西現在不需要吧？真的有需要我這邊會幫你考慮。」

聽到這句話，隆三說不出反駁的話，「我才發現，明明是自己的錢，卻還要問兒子能不能用。」之後類似情況一再發生。他想和朋友吃飯，被說「太浪費」；想包白包給親戚，卻被兒子要求「金額由他決定」，看似是在保護資產，但隆三日常生活的選擇，逐漸被兒子掌控。

隆三坦言：「雖然錢並沒有不見，但我變得不能用了。」更讓他不安的是，他已無法查看帳戶餘額與收支明細。即使詢問，兒子也只回「不用擔心」、「都有在管」，至於租金收入進了哪個帳戶、用在哪裡，隆三自己也不清楚了。

後來，隆三向住在附近的妹妹求助。妹妹聽後立即表示「這不太對勁」，並建議他諮詢地區綜合支援中心與法律從業人員。在諮詢過程中，他才第一次了解「任意監護制度」（意定監護）與「財產管理委任契約」等做法。也就是說，即使把事務交由家人處理，也可以明確界定範圍，並引入第三方監督。

雖然事情並沒有立刻全面解決，隆三與兒子的關係也還沒有馬上恢復，資產管理方式也尚未完全整理好。但隆三仍表示：「還好我有去諮詢。」，他說：「我不是想懷疑兒子，只是覺得，不想連自己的生活都無法自己決定。」

未來，隆三打算重新檢視存款與支出管理的內容與範圍，並建立自己也能確認帳戶狀況的機制。同時，也考慮在必要時透過第三方契約，避免完全交由他人掌控，這段調整仍在持續中。

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