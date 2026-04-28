Google逾600員工連署 要求公司拒絕美軍AI合約

Google超過600名員工連署要求公司拒絕五角大廈AI合約。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕根據一份聲明，超過600名Google員工要求公司拒絕五角大廈提出的協議，這份合約旨在允許將Google的AI技術應用在機密的軍事行動中。

《法新社》報導，這封信的收件人是Google執行長皮查伊（Sundar Pichai），獲得來自Google DeepMind、Cloud以及其他部門的員工簽名連署。目前這家科技巨頭正在與美國國防部積極談判，希望將旗下的Gemini AI應用於機密作業。

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根據聲明，連署者當中包括20多名董事、副總裁層級的高階主管。

一名工作人員指出，機密工作本來就是不透明的，目前員工無法確保自己的工具不會被用來造成嚴重的危害，或是在缺乏大眾監督的情況下剝奪公民的自由。Google員工們所說的，包括針對個人進行身份分析，或是針對無辜平民的行為。

Google是競相填補AI新創Anthropic留下來空缺的幾家公司之一，他們都希望成為政府在機密及非機密領域中AI服務的首選供應商。

在Anthropic要求不得將其技術用於美國大規模監控或自動化戰爭之後，五角大廈將Anthropic列為「供應鏈風險」，雙方一狀告上法院。

根據連署發起人說明，Google提出了相同的合約條款，旨在防止在沒有適當人為控管的情況下，將Gemini用於美國大規模監視或自動化武器系統。不過，五角大廈以「一切使用皆合法」這樣的措辭，認為這是維持作戰靈活性的必要條件。

Google員工們表示，這些擬議中的保障措施在技術上無法實施，並指出，五角大廈有相關政策，禁止外部機構對其AI系統加以控制。另一名發起人提到，如果各級高層真的想避免造成後續的傷害，他們就應該完全停止所有需要保密的任務。

Google已通過名為「genAI.mil」的計劃，與五角大廈簽訂了有關非機密類工作的合約，而這項新的協議將使Gemini的功能得以拓展到機密領域。

Google員工過去也曾發起類似的行動，2018年，員工們成功說服Google放棄「Maven計劃」，這是由五角大廈推動，旨在將AI技術應用在無人機操作的計劃。但近年來，Google已改變策略，不斷重振軍事相關業務，並與競爭對手亞馬遜網路服務（AWS）與微軟競爭國防雲端服務合約。

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