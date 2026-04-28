4萬點又閃現！台積電、台光電、鴻海熄火 指數震盪580點收跌94點

台積電、台光電、鴻海熄火，指數震盪580點收跌94點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美科技大咖本週將公佈財報，週一美股4大指數漲跌互見，台股在週一創新高後，週二在台積電開盤下跌，指數開盤跌84.7點，以39531.93點開出，不過，在聯發科等IC設計、華邦電、南亞科等記憶體、ABF載板等電子股，及傳產與金融股走揚下，指數黑翻紅，隨著聯發科股價漲停來到2675元天價，加上台積電、聯電等半導體也在買盤點火翻紅下，指數直線拉升，漲485點來到40101點，然盤中在台積電、鴻海、台光電、中美晶、環球晶、世芯-KY、智原等電子股下跌衝擊，指數拉回，終場在台積電大跌50元下，指數跌94.9點，收39521.73點，上下震盪580點，成交量約1兆元。。

前10大成交額漲多跌少，台積電跌50元，收2215元，成交額為1044.62億元，排名第1；聯發科漲180元，收2615元，成交額為599.94億元，排名第2；南亞科漲11元，收237.5元，成交額480.13億元，排名第3；旺宏以漲停159.5元作收，成交額為380.17億元，排名第4；欣興跌14元，收825元，成交額為322.32億元，排名第5。

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台達電漲105元，收2125元，成交額為292.75億元，排名第6；臻鼎-KY以漲停394元作收，成交額為286.22億元，排名第7；威剛以漲停484元作收，成交額為275.74億元，排名第8；群聯漲135元，收1970元，成交額為247.71億元，排名第9；鴻海跌2.5元，收225.5元，成交額為232.7億元，排名第10。

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