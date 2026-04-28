6艘伊朗油輪急折返！荷姆茲海峽航運仍卡關 國際油價暴衝

國際油價週一（27日）上漲約3%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（27日）上漲約3%，觸及2週高點，因美國與伊朗之間的和平談判陷入停滯，且石油通過荷姆茲海峽的運輸仍然受限，使全球供應維持緊張。

布蘭特原油期貨上漲2.90美元，或2.8%，收於每桶108.23美元。

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美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨上漲1.97美元，或2.1%，收於96.37美元。

這使布蘭特原油連續第6個交易日上漲，為自2025年3月以來首次，並創下自4月7日以來的最高收盤價。WTI則收在自4月13日以來的最高水準。

美國總統川普與其最高國安顧問討論了一項由伊朗提出、旨在解決與德黑蘭衝突的新提案，目前該衝突仍陷入僵局，且來自該地區的能源供應減少。

PVM Oil Associates分析師瓦爾加（Tamas Varga）表示：「外交對峙意味著每天有1000萬至1300萬桶石油無法進入國際市場，進一步惡化本已緊張的石油供需平衡。因此，油價只會朝一個方向發展。」

過去24小時內，至少有7艘船隻、且主要為乾散貨船通過荷姆茲海峽，與近期低迷的航運活動一致。相較之下，在2月28日伊朗戰爭爆發前，每日平均約有140艘船通行，當時約有全球20%的石油供應經由該海峽運輸。

此外，近日有6艘載有伊朗原油的油輪，因美國封鎖而被迫折返伊朗。

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