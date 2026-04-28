伊朗戰爭推升油價 西班牙呼籲民眾儘快購買機票

西班牙去年接待創紀錄的9700萬名遊客。圖為西班牙巴塞隆納的著名天主教教堂聖家堂（Sagrada Família）。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕西班牙政府建議民眾儘快購買機票，以降低未來因油價上漲而帶動票價調升的風險。

《路透》報導，西班牙工業暨旅遊部長赫魯（Jordi Hereu）週一（27日）接受西班牙報紙《Expansion》訪問時指出，西班牙在去年接待創紀錄的9700萬名遊客、較2024年成長3.5%之後，今年有望延續相似的成長趨勢。

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但赫魯也警告，燃料成本上升恐對旅遊需求造成壓力。他稱，目前航空公司仍使用先前以較低價格採購的燃料，票價尚未完全反映油價上漲的影響，但未來存在上調空間，建議民眾現在就購買機票，以減少價格波動帶來的衝擊。

報導指出，自美國與以色列於2月28日對伊朗發動攻擊以來，全球石油供應受擾，油價已上漲約50%。環保倡議團體「運輸與環境」（Transport & Environment）近日表示，油價上升已使從歐洲出發的長程航班票價增加超過100美元（約新台幣3147元），這很可能進一步推高機票價格。

對此，赫魯表示，作為歐元區第4大經濟體，西班牙擁有比其他國家更多的航空燃料儲備和更高的生產能力。但他也警告，若主要客源國出現問題，西班牙旅遊業同樣將受到影響。

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