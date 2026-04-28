中國阻Meta併購Manus 吳靜怡：鄭麗文要台商投資簡直詐欺

中國阻止Meta以逾20億美元併購人工智慧（AI）新創公司Manus的交易，吳靜怡指出，如今的中國成為「進得去、出不來」的技術牢籠，國民黨鄭麗文卻還要台商投資中國？簡直是資訊落差後的詐欺，出賣台商。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家發展改革委員會27日以違反交易規則為由，阻止Meta（臉書母公司）以逾20億美元（新台幣629億元）併購人工智慧（AI）新創公司Manus的交易，引發外界議論，媒體人吳靜怡指出，這凸顯中國將「供應鏈安全」擴張為「國家主權邊界」，如今的中國成為「進得去、出不來」的技術牢籠，國民黨鄭麗文卻還要台商投資中國？簡直是資訊落差後的詐欺，出賣台商。

吳靜怡在臉書發文指出，在中美科技角力與供應鏈重組的時代，北京已經給出另一個答案，AI對中共而言不是市場競爭，而是國家主權。

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吳靜怡表示，近期震撼國際的Manus事件，不只是一起跨國併購案，而是一場制度宣告，Meta（臉書母公司）斥資約25億美元收購AI公司Manus，兩位天才創辦人肖弘與季逸超竟在應邀回國後遭到「軟禁」，北京隨即強行終止收購案，這不僅是Meta的慘重損失，更是對全球投資人的終極警告，在中國，你的大腦是國家資產，你的公司只是換殼的人質。

吳靜怡質疑，2026年4月7日生效的《國務院關於產業鏈供應鏈安全的規定》（國務院令第834號），明確授權官方可對「損害中國產業鏈供應鏈安全」的行為展開調查，並祭出出境禁令、投資禁止、資產限制等強力反制，中國已把AI、半導體等關鍵技術視為「國家供應鏈」一部分，任何「外流」企圖都將面對鐵腕制裁。

吳靜怡直言，中國正式將「供應鏈安全」擴張為「國家主權邊界」，警告台商三個殘酷事實：

1. 血統論定罪： 只要技術源於中國，就算公司遷到新加坡，北京照樣跨國管轄。

2. 人才國有化： 優秀的工程師不再是自由人，而是被軟禁在「國境線」內的戰略資源。

3. 合約無效化： 國際商業法規在中國的「國安判斷」面前，不過是幾張廢紙。

吳靜怡強調，當前的中國市場，已從充滿機會的獵場變成了「進得去、出不來」的技術牢籠。她也質疑，此時此刻，鄭麗文還要台商投資中國？簡直是資訊落差後的詐欺，出賣台商。

吳靜怡指出，國民黨主席鄭麗文近日率團訪陸，高喊「台商委屈了」、鼓勵青年赴陸發展、推動加大對中國投資。簡直與當前現實完全脫節，國務院令第834號新規，就是對所有外資高管與台商亮劍，那些試圖將供應鏈移出中國的「國內外企業」，如果公司打算把產線搬走，面臨的嚴厲懲罰將包括直接扣押企業資產，甚至對相關員工實施「出境禁令」，鄭麗文敢保證下一個被軟禁的不是台灣企業負責人？台商對中國投資占比已從2012年的96.4%狂跌至2025年的3.8%，中國國民黨繼續鼓吹「西進」，無異於把台灣的未來綁在風險最高的單一市場上。

吳靜怡表示，當中國在2026年陷入834號令的鎖國恐慌時，台灣正與美、日、歐建立深度的半導體與AI戰略聯盟，從「西進」到「全球佈局」，執政黨推動的「台商回流」與「五大信賴產業」，讓台灣企業避開了如 Manus案般的資產充公風險，台積電、聯發科等企業在美國、日本、歐洲大舉擴廠，不僅避險，更開拓新市場，當頂尖華人人才不敢回中國，台灣的民主法治與優質科研環境，將成為全球AI人才的最佳落腳點。

吳靜怡在文末直言，在中國，你的大腦是國家的；在台灣，你的技術是世界的。選擇正確的路線，經濟安全，台灣才有錢！

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