黃金也能洗產地？美政府機構買「這地」毒梟黃金 紐時爆料全說了

美媒調查揭露，一枚標榜「純美國製」的金幣，背後可能來自毒梟控制的非法礦場。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國鑄幣局（United States Mint）在每年銷售價值超過10億美元的投資級金幣，宣稱其金幣所用黃金是100%產自美國，並以國家信用為其背書，但現在卻被踢爆，竟收購哥倫比亞毒梟集團控制的非法黃金，在這套體系背後，存在一條將外國、甚至非法開採黃金「洗白」的供應鏈。

《紐約時報》調查揭露，除了毒梟黃金，還有來自墨西哥、秘魯當鋪、剛果礦場的黃金，經過層層轉手後，最終進入美國鑄幣體系，並將其冒充「美國黃金」出售。

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紐時指出，這些黃金來自哥倫比亞毒梟控制的非法礦場，本來不應該流入任何合法市場，更不可能變成象徵國家信用的官方金幣，但現實上，不只進入了市場，還一路流進美國鑄造局，被鑄造成「美國黃金」。

據報導，洗白過程的第一步，是讓非法黃金變成合法。哥倫比亞販毒集團控制的礦區，其礦工只需透過簡易登記制度取得合法文件，即便實際開採過程完全違規，也能在紙面上「合法化」。至於墨西哥、秘魯的當舖，再到非洲剛果（金）的一些礦山，這些黃金通過中間商「洗白」，借助虛假文件被登記為合法產出，隨後混入正規市場出口，最終進入包括美國鑄幣局在內的供應鏈與其他來源黃金混合熔煉，最終產品就被認定為美國黃金。

舉例來說，德州的一家大型精煉廠將來自南美礦場、二手珠寶與各種來源的黃金被一同熔化。根據業界邏輯，只要在美國完成混合與精煉，最終產品就可以被視為「本地來源」，這種做法，讓原本帶有犯罪與污染背景的黃金，在供應鏈末端被完全「去標籤」。

紐時指出，美國國會早在1985年就禁止使用外國黃金鑄造官方金幣，目的正是避免與人權問題或非法行為產生連結；但調查顯示，無論民主黨或共和黨執政期間，這項規定長期被忽視。更關鍵的是，監管機構往往只看文件，而不追溯來源。只要有合法文件，黃金就能進入國際市場，這讓非法採礦、洗錢與環境破壞得以持續運作。

金價飆漲進一步放大這個問題。當黃金價格接近每盎司5000美元時，整個產業的誘因被大幅扭曲。越高的價格，越吸引非法組織進入市場，也讓供應鏈中的灰色地帶變得更加難以區分。

這形成一個弔詭局面，投資人購買黃金，是為了避險與對抗不穩定；但實際上，這些資金可能正在助長戰爭、犯罪與政治動盪。從蘇丹內戰到俄烏衝突，再到拉美毒品集團，黃金都扮演著重要的資金來源角色。

即使美國政府已表示將檢討採購流程，目前仍未提出具體改善機制。在需求強勁、供應複雜的情況下，切斷外國黃金來源幾乎不可能，也意味著這條「洗白鏈」短期內難以被真正打破。

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