LNG運輸出現曙光？「這國」油輪傳成功穿越荷姆茲海峽 封鎖後首見

能源動脈出現鬆動跡象，首艘LNG船疑似成功穿越荷姆茲。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕根據船舶追蹤數據顯示，阿聯國家石油公司（ADNOC）營運的一艘液化天然氣運輸船已穿越荷姆茲海峽，目前似乎在印度附近。《路透》指出，如果這項消息得到證實，這將是自2月28日伊朗戰爭爆發以來，第一艘滿載液化天然氣的油輪穿越海峽。

根據ICIS LNG Edge、Marine Traffic與 LSEG數據顯示，這艘容量達13萬6357立方公尺的油輪由ADNOC Logistics & Services管理，最後一次於3月30日在波斯灣被偵測到，在訊號消失幾個禮拜之後，目前出現在印度西海岸附近，顯示已成功穿越荷姆茲海峽。

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船舶追蹤數據顯示，波斯灣周邊的船舶持續採取規避策略，包括停止傳輸位置資訊、發送錯誤的識別號碼，以免被鎖定或扣押。

資料情報公司ICIS的LNG分析師Alex Froley說，我們尚未收到官方確認位置的回應，雖然偶爾會出現訊號數據錯誤、船舶偽造位置，甚至冒用其他船舶識別碼 （MMSI） 的情況，但目前顯示的位置並沒有明顯的造假跡象。

他補充，若該油輪確實已穿越荷姆茲海峽，對天然氣市場而言將是個充滿希望的訊號。但目前仍屬於初步跡象，單一船隻能穿越，不一定保證後續會有更多船舶能跟進，因為局勢變化實在太快了。

曾有幾艘卡達油輪在本月兩度試圖穿越荷姆茲海峽，但最終未能成功。一艘由阿曼管理且未裝載貨物的LNG船，則於本月稍早成功穿越。

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