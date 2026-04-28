黃金跌不停還能買嗎？機構最新預測出爐、2026年目標價揭曉

東方匯理投資研究院維持黃金的中長期多頭看法，點出金價在今年年底前將站上每盎司5000美元以上。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕國際金價近期雖受通膨疑慮與升息預期壓抑，維持區間震盪格局，但仍有一家國際投資機構維持中長期多頭看法，點出金價在今年年底前將站上每盎司5000美元以上。東方匯理投資研究院（Amundi Investment Institute）跨資產策略主管波特利（Lorenzo Portelli）在最新發布的貴金屬報告中表示，在能源衝擊影響有限的情況下，金價今年底仍有望站穩每盎司5000美元，未來12個月甚至上看5500美元。

波特利表示，目前由伊朗戰爭引發的能源價格飆升，對通膨的影響偏向短期效應，並未改變整體通膨趨勢。儘管中東局勢推升整體通膨年增率至3.3%、創2年新高，但核心通膨僅溫和維持在2.6%，且尚未出現加速跡象。

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報告指出，核心通膨仍相對受控，降低各國央行進一步轉向更鷹派政策的必要性，也意味著能源所帶來的通膨壓力較可能屬於暫時性衝擊，而非長期結構性問題。

在市場面上，波特利認為，金價自今年1月歷史高點回落約15%，多數利空因素已提前反映，為後續走勢提供支撐。此外，黃金投資需求並非僅受美國利率影響，央行持續增持黃金也是重要支撐力道。

他指出，央行需求可能仍將維持強勁，特別是新興市場國家央行，仍積極將外匯儲備由傳統貨幣轉向多元配置，對於希望降低對美元依賴並提升投資組合韌性的央行儲備管理者而言，黃金仍是一項具戰略意義的資產。

另一方面，隨著全球主權債務持續攀升，加上私人信貸市場流動性風險升溫，也將推動資金流向黃金等實體資產，進一步支撐中長期價格表現。

不過報告也提醒，在短期市場波動加劇情況下，部分央行可能策略性動用黃金儲備以穩定本國貨幣，特別是在中東地緣政治風險升溫之際。但此舉屬於短期政策操作，並不代表對黃金的結構性看空。

波特利補充指出：「整體而言，我們仍將黃金視為重要的避險資產。它並非能對沖所有市場衝擊的萬靈丹，但在應對系統性風險、貨幣走弱與政策不確定性方面，仍具備有效的保護功能。」

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