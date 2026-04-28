被公司炒魷魚成翻身轉機！她靠寫言情小說逆襲成暢銷作家

美國作家奎因（Meghan Quinn）意外走向全職作家之路。示意圖。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕從非營利組織員工到暢銷言情小說作家，美國作家奎因（Meghan Quinn）的職涯轉折並非規劃之中，而是在被解雇、家庭變動與自費出版的交錯下，意外走向全職寫作之路。

奎因目前已出版多本言情小說，包括暢銷作品《A Not So Meet Cute》，在2021年登上亞馬遜銷售榜冠軍，2024年再以《How My Neighbor Stole Christmas》首度進入《紐約時報》暢銷書榜。

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奎因在接受《商業內幕》專訪時回憶，自己最初並未將寫作視為人生最終職業，而是在特殊奧林匹克運動會（Special Olympics）與運動管理機構任職期間，因長時間通勤開始大量閱讀並萌生創作念頭。

她表示，最初只是「寫一本試試看」，完成第一本小說後雖自認是「最偉大的作品」，但投稿經紀人全數拒絕。就在無人接納之際，她在母親建議下轉向自費出版。

2013年，她在亞馬遜（Amazon）上架第一本電子書言情小說，隔日即售出3本，首筆收入約128美元（約4074元新台幣），成為她寫作生涯的起點。直到約2015年，寫作收入逐漸穩定，甚至在購屋時能以書籍收入支付7000美元（約22.2萬元新台幣）頭期款。

一開始寫作只是副業，真正的轉折發生在2016年。當時奎因原本仍在職場工作，但公司在她提交育兒計畫後，於她休假返回時將其解雇，使得家庭狀況面臨重大變動。在失業與家庭壓力下，她決定「給寫作一次全職機會」，利用育兒與過渡期重新建立寫作節奏，正式走上全職作家之路。

她坦言，當時處於人生低谷，但如今回頭看，那次被解雇反而成為重新建立人生基礎的起點。

奎因目前採取「混合出版模式」，保留電子書與有聲書版權，並與出版社合作實體書發行。她強調，自費出版雖充滿挑戰，但讓她得以建立創作自由與讀者基礎，也成為進入傳統出版市場的跳板。

談及創作動力，她表示，寫作始終是情緒出口，也是生活支撐。她在母親罹癌治療期間仍持續寫作，並透過固定「20分鐘衝刺寫作法」維持產出效率。她說，自己最重要的目標始終一致：「讓讀者在人生艱難時刻，能透過我的書找到一個短暫逃離現實的出口。」

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