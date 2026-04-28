重獲自由！OpenAI結束微軟獨家銷售權

微軟與OpenAI宣布，同意取消微軟在銷售OpenAI模型方面的獨家權利。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕科技大廠微軟與OpenAI週一（27日）發表聯合聲明，宣布同意取消微軟在銷售OpenAI模型方面的獨家權利，為OpenAI清除了障礙，讓這家新創公司能夠與微軟及其競爭對手們簽訂新的合作協議。

綜合外媒報導，微軟和OpenAI之間的關係鬆動，無疑是AI時代中最重要的合作關係所發生的重大變化，不過這一變化外界早有預期，對於兩家公司而言，這應該都是好事。2019年以來，微軟總計投資了130億美元（約新台幣4098.9億元），這些投資為OpenAI成為AI領域的先驅鋪平了道路，兩家公司的合作也幫助提升了微軟的雲端業務銷售。不過，隨著OpenAI希望有機會與微軟的競爭對手簽訂雲端服務協議，兩者之間的關係日益緊張。

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雙方協商過後的協議，將有助於OpenAI獲得更多運算資源，並打造出一家能更有效地與Anthropic競爭的公司，推進計劃中的IPO（首次公開發行）。根據協議，微軟能更準確地預估從OpenAI獲得的收入，OpenAI則能獲得更大的靈活度。

新的協議將簡化雙方複雜的關係，此後，OpenAI可以與包括亞馬遜在內的多家雲端服務供應商建立合作關係，以滿足研發和推廣AI軟體時日益成長的運算需求。微軟和OpenAI在聲明中表示，經過修改的協議具有更高的可預測性，將有助於雙方更有效地共同打造、營運大規模AI平台。同時，這項協議也讓兩家公司都能靈活地把握新的商機。

微軟預計仍會是OpenAI的主要雲端服務供應商，並擁有該公司智慧財產的使用許可，OpenAI推出的新產品依然會率先在微軟的Azure平台上架。兩家公司表示，OpenAI在自行銷售的產品中所需支付的收益分成將受到限制，在達到上限之前，這項修正後的協議能夠確保OpenAI會繼續支付相應的款項。

根據原有條款，如果OpenAI實現所謂的通用人工智慧（AGI），也就是AI的能力達到或超越人類，這家公司就可以停止向微軟付款。新的協議則取消了相關規定，無論OpenAI在AGI這一目標上取得何種進展，微軟都將在2030年之前持續從OpenAI那裡獲得收益分成。

近幾個月來，微軟一直在努力減少對OpenAI的依賴，一方面自行研發AI模型，另一方面也將Anthropic等公司的模型應用在自己的商品中，包括企業用戶版的365 Copilot。

巴克萊（Barclays）分析師表示，從微軟的角度來看，他沒有必要為OpenAI建設所有所需的資料中心，這樣他們就能將資金用於Copilot和其他雲端服務的發展。分析師認為，這項協議對於微軟和OpenAI來說都是好事。

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