輝達飆天價市值突破5.2兆美元！台積電同創史高 最新名次揭曉

輝達飆天價市值突破5.2兆美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美科技巨頭財報週前夕，輝達（NVIDIA）與台積電ADR週一（27日）同步創新天價，隨著輝達股價收盤創216.61美元歷史新高，市值首度突破5.2兆美元，達5.26兆美元，較第2名Alphabet高出逾1兆美元，至於台積電ADR亦持續創高，收盤來到404.96美元，市值達2.1兆美元，穩居第6大。

美銀證券維持對輝達的"買入"評級，目標價300美元，並指出公司向股東回報傾斜的戰略轉型或帶來額外價值提升。

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週一，輝達股價上漲4%，收盤價觸及216.61美元歷史新高，市值隨之攀升至5.26兆美元，較全球第二大市值公司Alphabet高出1.02兆美元。

外媒報導，此番上漲進一步鞏固了輝達在全球資本市場的統治地位，Alphabet、微軟、亞馬遜及Meta將於本週四集中公佈財報，市場對AI相關業績的關注度持續升溫。

根據FactSet分析師數據，標普500成分股公司第1季淨利率可望創15年來新高。

輝達週一市值來到5.26兆美元，遠超過Google母公司Alphabet的4.24兆美元及蘋果的3.93兆美元，穩居全球市值榜首。

至於微軟則以3.15兆美元位居第4；而亞馬遜則以2.81兆美元排名第5；至於台積電ADR週一盤中一度來到414.5美元，創新天價，雖然尾盤漲勢收斂，但仍力守400美元，收404.98美，創收盤天價，隨著股價創新高，市值達2.1兆美元，排名第6。

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