靠投資、節儉3年存逾600萬！35歲上班族親揭殘酷代價。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕35歲上班族佐藤健太（35歲）以累積財富為首要目標，為實現財務自由，不僅將收入6成拿來投資，平時也過著不開暖氣、午餐只吃兩個鹹飯糰、限制與同事和朋友聚會次數等極儉生活，在短短3年就存下逾3000萬日圓（約新台幣600萬），隨著滿腦子都是如何讓投資金額增長，現不僅與人見面都會變得很痛苦，已開始斷絕和朋友聯繫，甚至有種「如果我停止投資，一切都會崩潰」的可怕預感，讓平靜的生活被強烈的空虛感填滿。

日媒報導，佐藤健太在東京1家IT公司工作，幾年前開始認真追求FIRE（財務獨立，提前退休），為達目標，他不僅將年收約700萬日圓（約新台幣140萬）的6成用於投資。

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平時的生活也非常的節儉，佐藤說，除工作日午餐只吃兩個自製鹹飯糰，並嚴格限制自己外出就餐的次數，包括與同事和朋友的聚會，1年只去幾次，而且只有在實在無法拒絕的情況下才會去。

佐藤先生的節儉不僅體現在食品開支上，為了節省房租，他住在已有40年歷史的木質公寓大樓裡，而且他說即使在冬天，他也從不使用任何暖氣設備，為了節省煤氣費和水費，每隔幾天才去1次公共澡堂，從不在家淋浴。

3年後，佐藤先生的證券帳戶餘額已超過3000萬日圓，然而，佐藤先生坦言，隨著資產的成長，他對生活的滿意度卻成反比地下降了。

佐藤說：「以前我的愛好，比如旅行和看電影，現在都變成了降低投資回報率的壞習慣。即使和朋友聚會，我也會忍不住計算他們點的甜點多少錢，琢磨著這筆錢該怎麼投資。最近，和任何人見面都變得很痛苦，我已經開始徹底斷絕和他們的聯繫了。」

佐藤先生的目標金額是存1億日圓（約新台幣2000萬），他說，如果繼續以目前的速度投資，大約15年就能實現這個目標，然而，當被問及50歲退休後的打算時，佐藤先生的語氣變得嚴肅起來。

「說實話，我退休後沒有任何計劃。現在，我滿腦子想的都是如何讓投資金額增長。有時候我會想，我活著到底是為了什麼，但我總有一種可怕的預感：如果我停止投資，一切都會崩潰。」

專家表示，累積財富從根本上來說是為了豐富人生，然而，如果「最大化資產數量」本身成為目標，而犧牲了享受當下生活的樂趣，那就是本末倒置。

如果你的生活缺乏色彩和激情，無論你擁有多少財富，都很難感到快樂，建議靈活地將資金用於「當下享受」似乎才是長期財富累積成功的關鍵。

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