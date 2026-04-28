年薪120萬主管淪為「隱形人」！他親揭1殘酷現實。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕年收入600萬日圓的（約新台幣120萬）56歲上班族田中和也（化名），原是位充滿熱情、深受下屬信任的主管，然而因公司60歲強制退休制，即使再就業，薪水將大幅下滑，讓他開始對未來感到焦慮，悄然失去了奮鬥的動力，為避免衝突，選擇像個「隱形人」低調工作。

日媒報導，田中和也是某地方城市1家大型製造業的部門主管，隸屬於生產管理部門，他經常穿梭於工廠車間和客戶之間，解決過無數棘手的問題。

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從40多歲起，身為部門主管，他遊走於要求削減成本的高階主管和優先考慮品質和交貨期限的第一線員工及客戶之間，他憑藉冷靜的判斷力和談判技巧為公司提供了支持，他深受下屬信任，下屬常說：“遇到麻煩時，我們都會去找田中先生。”

然而，如今的田中已經找不到當年那個田中了。田中說，以前，我會主動解決問題，但現在我越來越傾向於把事情交給我的上司，也就是部門主管，無論發生什麼，我都會笑著說：“我們請部門主管來評判吧”，彷彿這是別人的事。我的工作方式已經改變，現在我更傾向於運用我的天賦智慧巧妙地影響我的上級，而不再親自深入參與其中。

看到田中只是機械地完成工作，他的下屬們都感到一種莫名的不安。而田中先生的轉變主要是源於公司實施管理職強制退休制度，管理人員年滿 60 歲即退休。目前，他的年薪約為 600萬日圓，但一旦年滿 60歲，他將失去管理職位，預計年薪將降至約450萬日圓（約新台幣90萬）。

由於強制退休，田中距離收入減少僅剩4年，“即使我再拼命工作幾年來拯救公司，等待我的也只是減薪30%……”。

當人們意識到自己的努力沒有得到回報時，他們就會悄悄地放鬆下來。田中先生也不例外。

在這種心態下，田中選擇低調工作，避免衝突，像個「隱形人」。然而，即使我努力接受這一點，也無法輕易抹去內心深處的空虛感，因我把一生都奉獻給了工作，但是「我沒有足夠的錢」。

由於子女都上了大學，教育開支的負擔達到了頂峰。此外，他們還有房貸要到65歲才能還清，導致家庭預算長期捉襟見肘，他們幾乎沒有為退休做任何準備。

「我的收入正在減少，但我的支出卻沒有減少，」田中在她光線昏暗的客廳裡喃喃自語，目光落在她的家庭帳簿和銀行存摺上，突然之間，我找不到工作的熱情。

專家表示，這個案例是一個典型的例子，說明即使預期收入會減少，但由於缺乏準備，也會對一個人的工作方式和生活本身產生重大影響。

50多歲既是收入的巔峰時期，也是人生的轉捩點。如果您不在此期間審視家庭財務狀況並明確資產累積策略，那麼在達到強制退休年齡後，您可能會面臨巨大的焦慮。

因此，在收入減少之前，理順你的各項開支，設想一下未來需要多少錢，現在就開始準備。同時，重新檢視你的人生規劃，包括你的工作方式。你是否能做到這些，將很大程度上決定你在退休前後是感到安心還是焦慮。

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