華爾街標普與那指創新高 中東衝突走向仍推升不確定性

〔中央社〕伊朗戰爭可能如何發展的不確定性於週末升高，帶動國際油價同步上揚。美國股市那斯達克和標普500指數今天雖然雙創新高，因伊朗和談陷入停滯，漲幅受到壓抑。

CNBC報導，標普500指數上漲0.12%，收在7173.91點。那斯達克綜合指數也上揚0.20%，以24887.10作收。道瓊工業指數則下跌62.92點，跌幅0.13%，收在49167.79點。

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美國總統川普25日取消派遣特使魏科夫（Steve Witkoff）、女婿庫許納（Jared Kushner）前往巴基斯坦展開對伊朗停火談判計畫，並表示相關協商可透過電話進行。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）則表示，目前德黑蘭與華府之間沒有任何會面計畫。

法新社報導，英國券商哈格里夫斯藍斯唐（Hargreaves Lansdown）證券分析部門主管奈森（Derren Nathan）表示：「外交突破的希望一開始可能就相當渺茫，在本週眾多企業財報及經濟指標出爐前，市場目前保持觀望。」

由於能源價格居高不下，市場普遍預期美國聯邦準備理事會（Fed）29日將維持利率不變，其後歐洲中央銀行（European Central Bank）和英格蘭銀行（Bank of England）預料也會有類似決定。

包括蘋果（Apple）與Meta Platforms等科技巨擘，以及汽車大廠福特（Ford）、能源巨擘埃克森美孚（ExxonMobil）等公司本週都將公布重要財報。

AJ Bell分析師穆德（Russ Mould）指出：「過去幾週企業利多消息不斷，推升股價走高。」不過他補充說：「高油價若持續下去，將對通膨形成壓力，進而可能成為經濟成長的逆風。」（編譯：何宏儒）1150428

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