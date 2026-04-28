伊朗戰火波及中國！油氣雙漲拖累消費 玩具大廠爆倒閉潮

中國的玩具產業面臨成本上漲、外國競爭，以及美國總統川普關稅措施的沉重壓力。（彭博檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕伊朗戰爭引發的全球能源價格飆升，正悄悄侵蝕中國的經濟復甦。儘管中國擁有龐大戰略儲備，但高昂的油氣成本已開始拖累民間消費與關鍵出口產業。除了4月份汽車銷量暴跌近3成，廣西玉林更爆發玩具廠不堪塑膠成本大漲無預警倒閉、數千名工人走上街頭抗議。

專家警告，隨著戰事拉長且通膨壓力加劇，中國要達成今年4.5％的經濟成長目標，恐面臨嚴峻挑戰。

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紐約時報27日報導，汽車銷量在3月出現下滑，4月跌幅更加劇烈。由於家庭消費趨於謹慎，餐廳與飯店的客流量也隨之減少。這些逐漸浮現的壓力，凸顯即使是擁有龐大戰略石油儲備與大規模再生能源投資的中國，也無法倖免於正對全球經濟施壓的衝擊力量。

在過去的數週裡，中國似乎安然度過這場戰爭帶來的連帶影響，截至3月份表現相當強勁的經濟數據，更強化了這個觀點。然而，隨著戰爭進入第9週且遲遲未見結束的曙光，裂痕已開始顯現。

法國外貿銀行（Natixis）亞太首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero，又譯艾雷洛）指出，中國經濟正在減速，可能難以達成今年設定的4.5％以上的經濟成長目標。

汽車銷量與產量下滑，是經濟疲軟最明顯的跡象之一，通常被視為經濟困境的先行指標。對許多中國家庭而言，汽車是僅次於房產的第二大消費支出，該產業同時也帶動對鋼鐵、玻璃等其他原物料的需求。

中國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）的數據顯示，4月前19天，中國乘用車零售量較去年同期暴跌26％。儘管部分跌幅反映出稅收優惠於去年12月到期後電動車買氣疲軟，但燃油車的表現更糟，跌幅將近40％。

銷量下滑導致經銷商的停車場堆滿未售出的庫存車，進而引發車廠減產。4月前兩週，中國車廠的汽車產量較去年同期大幅減少27％，儘管出口量有所上升，仍是相當劇烈的萎縮。

乍看之下，中國經濟似乎仍具韌性。但若深入觀察，便能發現其潛在的疲軟。

本月，中國官方公布今年第1季經濟年增率達5.3％，但這股成長動能主要集中在1月與2月。3月份零售銷售增速放緩，年增幅僅1.7％。中國物流與採購聯合會表示，未售出商品的庫存正持續增加。北京大學金融學教授白提斯（Michael Pettis）指出，不斷攀升的庫存可能會拖累未來的經濟成長。

27日公布的工業利潤數據顯示，直到3月表現依然強勁，這可能為經濟下行提供緩衝。然而，這些收益大多來自化學與能源企業，它們在伊朗戰爭前以低價囤積庫存，藉由油氣價格飆升發了一筆一次性的橫財。

中國的戰略石油儲備與龐大的煉油能力，使其受到的衝擊遠低於其他亞洲鄰國。此外，中國也保護消費者免受燃料成本飆升的全面衝擊，僅允許國有石油企業將一半的油價漲幅轉嫁給消費者。

不過，玩具產業的處境顯得更為嚴峻。在廣西玉林市，數千名失業工人上週走上街頭抗議，要求幾家於4月20日無預警關閉的玩具廠支付積欠工資與遣散費。

這些工廠倒閉之際，正值連接波斯灣與全球能源買家的重要水道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運停擺，導致由石油與天然氣製成的塑膠成本大幅飆升。在此之前，中國的玩具產業就已面臨成本上漲、外國競爭，以及美國總統川普關稅措施的沉重壓力。

塑膠價格飆升已成為中國玩具產業的一大難題，其中也包括位於香港東北方約305公里處的另一個製造商聚落——廣東省汕頭市。該市的玩具產量占全球的3分之1。就在戰爭於2月28日爆發後的第10天，隨著塑膠價格飛漲，汕頭市澄海區玩具協會就已發出警告，指市場出現「囤貨與恐慌」的現象。

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