東京威力又有事！中國分公司高層投資競爭對手 合約期滿分道揚鑣

日本半導體設備大廠東京威力科創（TEL）傳出已與中國分公司高級主管陳捷終止合約，原因是該公司經過內部調查後發現，陳捷和其家人涉及投資中國競爭對手。（資料照）

首次上稿 04-27 22:44

更新時間 04-28 06:21

〔編譯盧永山／綜合報導〕日本半導體設備大廠東京威力科創（TEL）才因為在台灣捲入晶片技術外洩爭議，遭台灣智慧財產法院判決需支付新台幣1.5億元罰款，該公司又傳出已與中國分公司高級主管陳捷（Jay Chen）終止合約，原因是該公司經過內部調查後發現，陳捷和其家人涉及投資中國競爭對手。

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英國《金融時報》報導，曾擔任TEL上海分公司總裁、營運長的陳捷，透過家族投資與多家中國新創公司往來，其中1家公司原本負責維修TEL的機台，後來卻自己開發晶片製造設備，所採用的是TEL占全球主導地位的技術。

TEL表示，該公司在2024年秋季發現陳捷家族的投資，隨後在去年2月撤換陳捷職務，但仍留他擔任顧問，直到去年9月合約期滿為止。

企業登記文件顯示，陳捷妻子大鳥貴子持股的1家投資合夥事業，是蘇州芯慧半導體公司的創始股東，後者最初為TEL在中國的設備提供工程服務，之後開發晶片製造設備，包括塗佈顯影設備，這項技術TEL在全球握有主導地位。

監管申報資料顯示，芯慧在2022年開發一款原型的塗佈顯影設備，並進行內部測試，聲稱可與市售主流設備相容和易於整合。與此同時，芯慧也購買二手塗佈顯影設備，重新升級改造然後在中國銷售。

此外，陳捷也是盛虹曄半導體設備（上海）公司的共同創辦人，該公司開發的設備領域，正是TEL擁有顯著市占率的設備。盛虹曄的最大股東為BMJ Holdings，其登記的股東也是大鳥貴子。此外，陳捷本人也透過1家總部位於上海的合夥企業，間接持有盛虹曄的股份。

盛虹曄在2023年致潛在投資人的1封信函中表示，陳捷繼續擔任TEL顧問，對該公司是項利多，他在TEL的職位能為盛虹曄帶來不同的資源和利益，包括來自產業和當地政府的支持。

東京大學經濟安全研究室主任井形彬指出，這個問題凸顯具備戰略意義的科技領域，正受到更廣泛的經濟安全、公司治理和內部人風險等挑戰，那些希望長期生存和成長的公司，須認真看待經濟安全的風險。

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