4月消費者信心微揚 吳大任：股市獲利、油價平穩淡化戰爭衝擊

股市獲利及油價平穩，淡化戰爭衝擊。（記者林正坤攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕中東戰事對4月消費者信心干擾有限，4月消費者信心指數仍呈現微幅上揚。國立中央大學台灣經濟發展研究中心（台經中心）調查4月消費者信心指數（CCI）總指數為62.47點，月增0.17點。台經中心執行長吳大任表示，台股屢創新高，民眾在股市獲利也連帶提升家庭經濟狀況、國內經濟景氣等指標，另國內油價凍漲政策亦淡化中東戰事對國際能源價格飆漲的衝擊力道，穩定民生物價也削弱通膨隱憂。

4月消費者信心指數（CCI）總指數為62.47點，月增0.17點；6項分項指標中，4項指標上升，包括家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機，2項指標下降，分別是物價水準、購買耐久性財貨。對此，吳大任說明，4月CCI總指數升幅偏小，且分項指標變動幅度都不到1點，4月消費者信心應以「持平」視之。

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上揚指標中，「未來半年就業機會」指標本月調查71點，月增0.82點；「未來半年國內經濟景氣」指標本月調查為79.67點，月增0.4點；「未來半年家庭經濟狀況」本月調查為76.39點，月增0.34點；「未來半年投資股票時機」本月調查23.09點，月增0.21點。

投資股票時機僅微幅上揚，但仍處在相對悲觀的低檔，吳大任對此說明，由於問卷問題是「未來半年投資股票時機」，指數反映的是投資人「居高思危」思維，顧慮股市高檔入場有套牢風險，並非對股市喪失信心。

下降指標中，「未來半年購買耐久性財」本月調查為92.33點，月減0.68點；「未來半年物價水準」，本月調查為32.32點，月減0.08點。

談及伊朗戰事干擾下4月消費者信心卻微幅上升的現象，吳大任對此說明，一原因是台股屢創新高，民眾能以小額零股、ETF等方式參與千金股、科技股的市場，股市獲利連帶提升家庭經濟狀況、國內經濟景氣等指標，另一原因是政府透過凍漲油價淡化中東戰事對國際能源價格飆漲的衝擊力道，穩定民生物價也削弱了通膨隱憂，4月物價水準信心並未明顯下挫，可以說是表現還不錯。

台經中心與台灣房屋集團調查協辦的「購買房地產時機」指標本月調查結果為89.23點，月減0.27點。

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