全民瘋買台積電！兩天融資餘額暴增18.3％創新高

台積電受到投資人青睞。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕因金管會放寬國內股票型基金及國內股票主動式ETF投資單一公司股票，不得超過基金淨資產價值10%的限制放寬至25%，在此「台積電條款」效應發酵下，台積電（2330）連兩日股價開啟飆漲模式，大戶與主力砍殺中小型股轉買台積電，根據最新統計，今日台積電融資張數大增3001張，難得一見，累積近兩日台積電融資張數增加4489張，融資餘額來到2萬8959張，增幅達18.3%，今日上市公司融資大增111.37億元，約有37%的金額流向台積電。

受惠金管會政策鬆綁，法人推估來自投信增持台積電潛在資金空間高達2000億元，「台積電25%條款」一出，連兩日台股資金大搬風，全民瘋台積，中小型股慘遭血洗，台積電股價暴衝，以今日最高2330元計算，兩天最大波段漲幅達12.01%，台積電融資張數跟著暴增，同步跟著股價來到歷史新高，不過，隨著台積電股價創高，外資見獵心喜，今日反手大賣台積電1萬8940張，反觀投信大舉增持台積電，今日狂買台積電5284張，創2025年11月26日以來第二大單日買超張數。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法