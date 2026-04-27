英國批准中國龍佰收購Venator工廠 引發歐美戰略產業安全疑慮

英國競爭與市場管理局（CMA）近日批准中國化工業者龍佰集團收購進入破產程序的Venator Materials 英國工廠，遭到歐洲和美國製造商聯盟批評，龍佰獲得中國政府補貼，透過過度生產和壓低價格，恐危及他們的生存。（歐新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》報導，英國競爭與市場管理局（CMA）近日批准中國化工業者龍佰集團收購進入破產程序的Venator Materials 英國工廠，遭到 歐洲和美國製造商聯盟批評，龍佰獲得中國政府補貼，透過過度生產和壓低價格，恐危及他們的生存。

Venator 的這座工廠位於英格蘭東北的蒂賽德（Teesside），過去50幾年來生產二氧化鈦，去年10月進入破產程序，有270名員工面臨失業。二氧化鈦這種工業增白劑主要用於油漆和塑膠，以及戰略國防和綠能供應鏈。

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在歷經3個月的調查後，CMA本月23日批准龍佰以7000萬美元（新台幣22億元）收購 Venator的這座工廠。龍佰是全球最大的二氧化鈦製造商。這筆交易凸顯了西方政府在接受中國投資以在短期內保住就業機會，以及在這樣做之後隨著時間的推移可能損害戰略產業之間，所面臨的兩難困境。

代表歐盟近9成產能的「歐洲二氧化鈦特設聯盟」表示，CMA的決定令人極度失望，警告此舉可能對當地製造商構成威脅。該聯盟指出：「龍佰收購 Venator 的英國工廠可能會導致英國和歐盟的競爭大幅減少，因為龍佰試圖讓英國和歐盟的生產商無法投資其業務，以保住生存能力。」

業界人士也警告，龍佰獲得中國政府產業補貼，為削弱競爭對手取得優勢，包括位於英國格林斯比（Grimsby）碩果僅存的另1家二氧化鈦生產商。

Venator英國工廠的美國母公司Tronox今年1月宣布，將關閉其中國工廠，理由是中國競爭對手持續的過度生產和難以維持的定價。

業界人士指出，龍佰將能對新購入的英國工廠進行交叉補貼，向歐洲市場販售遠低於英國工廠實際生產成本產品。該人士預估，龍佰在獲得補貼下，以每噸1500美元（新台幣4.7萬元）在中國生產二氧化鈦，但英國每噸的生產成本達2800美元（新台幣8.8萬元）。

中國在2010年後變成二氧化鈦淨出口國，出口量從當年的4.8萬噸激增至去年的逾170萬噸，導致全球產能過剩，使中國以外出現一波倒閉潮。追蹤二氧化鈦市場的產業分析師亞當斯（Reg Adams）表示，過去15年，亞洲、歐洲和美國合計有近130萬噸的工廠產能關閉。

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