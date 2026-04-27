緯創旗下經緯航太併入翔譽 整合資源佈局無人機

緯創今天表示，旗下翔譽科技將以吸收合併方式併購經緯航太科技。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕代工大廠緯創（3231）今天表示，旗下翔譽科技將以吸收合併方式併購經緯航太科技，藉此整合集團整體資源、擴大營運規模、提升經營綜效及強化競爭力。由於經緯航太主力業務涵蓋無人飛行載具產品及工程服務，法人解讀，緯創此舉有望進一步強化集團在無人機與航太相關市場佈局。

緯創指出，本次合併案由翔譽科技為存續公司，經緯航太為消滅公司，合併完成後經緯航太將依法解散。翔譽科技主要業務為智慧系統代理銷售，經緯航太則專注於無人飛行載具產品及工程服務，雙方業務整合後，外界預期將有助於擴大產品線與市場覆蓋範圍，並提升系統整合能力。

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緯創指出，本次交易屬集團內部組織架構調整，翔譽科技及經緯航太分別為緯創間接持股100%及45.18%的子公司，因此對原股東權益無重大影響。依雙方暫訂合併條件，每1股經緯航太普通股，將換發翔譽科技普通股約0.856股，實際發行新股總數將依合併基準日經緯航太實際流通在外普通股股數計算。翔譽科技將透過發行新股方式作為支付對價。

緯創強調，本次換股比例主要依據會計師查核簽證的最近期財務報告所載每股淨值，並參酌雙方每股淨值、同業狀況及相關因素訂定。獨立專家則依市場法及收益法評估雙方公允價值，認為換股比例尚屬合理。至於財務影響方面，緯創提到，此次合併案主要為集團組織架構調整，對公司每股淨值及每股盈餘無重大影響。

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