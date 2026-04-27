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2奈米洩密案宣判 台積電：損及公司利益絕對從嚴處理

2026/04/27 20:17

台積電表示，對於任何違反公司保護營業秘密及損害公司利益的行為，台積電始終秉持零容忍的態度，絕對從嚴處理，追究到底。（記者洪友芳攝）台積電表示，對於任何違反公司保護營業秘密及損害公司利益的行為，台積電始終秉持零容忍的態度，絕對從嚴處理，追究到底。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕針對台積電2奈米洩密案，智慧財產及商業法院今（27）日宣判，台積電回應表示，對於任何違反公司保護營業秘密及損害公司利益的行為，台積電始終秉持零容忍的態度，絕對從嚴處理，追究到底。

台積電相信此次結果使得公司珍貴的營業秘密與技術得到充分保護，公司也將持續強化內部管理及監控機制，並在必要時與相關執法機構合作，以確保公司競爭優勢及營運穩定，從而保護公司核心競爭力及全體員工的共同利益。

智慧財產及商業法院判決，半導體設備大廠東京威力科創（TEL）台灣子公司東京威力科創因涉及違反國家安全法，被判罰金1.5億元，緩刑3年，全案可上訴；台灣東京威力科創前員工陳力銘遭判有期徒刑10年，台積電前員工吳秉駿、戈一平分別被判處3年、2年徒刑，台積電工程師陳韋傑獲判刑6年，台灣東京威力科創前員工盧怡尹犯湮滅刑事證據罪，獲判刑10月，緩刑3年，支付公庫新台幣100萬元，參加法治教育課程6場次。

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