北京攔阻Meta併購Manus 凸顯美中AI角力升溫

中國27日以違反交易規則為由，阻止Meta併購人工智慧（AI）新創公司Manus的交易。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國家發展改革委員會27日以違反交易規則為由，阻止Meta（臉書母公司）以逾20億美元（新台幣629億元）併購人工智慧（AI）新創公司Manus的交易，並呼籲交易方取消交易。Manus是在中國成立，去年將總部和核心團隊遷至新加坡，但其產品仍在中國開發。

Manus AI由中國蝴蝶效應公司（Butterfly Effect）於去年3月推出，被外界認為功能已超越ChatGPT，原始投資人包括騰訊、真格基金與HSG等中國的大型資金。Meta在去年12月底宣布收購Manus，並強調要「去中國化」，將不再有任何來自中國的持股，也將停止在中國的服務與營運。

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Manus共同創辦人肖宏也被指出，早有意將公司出售給外資，因他在去年6月將蝴蝶效應公司總部遷至新加坡，並裁掉部分中國員工，還關閉在中國的社群媒體帳號，此舉被外界解讀是為了配合出售給Meta，逐步降低公司在營運與研發上對中國的依賴。

在美中爭奪AI主導地位之際，Manus和Meta的交易自然引發北京當局的關切。中國商務部今年1月初宣布將對這筆交易進行審查，評估是否符合中國出口管制、技術出口和對外投資的相關規定。肖宏今年3月被中國官員召見，隨後被禁止離開中國。

北京當局對Manus交易的干預，凸顯Meta與中國政府的關係降至冰點。

香港《南華早報》報導，知情人士透露，北京當局擔憂Manus交易案會為其他AI新創公司樹立先例，導致更多中國公司將業務移轉到海外。

近年來，中國大型科技公司和新創企業紛紛設立海外子公司，這個趨勢被稱作「出海」，即把本土創新成果推向海外。北京當局也因此探索如何在涉及國內技術、數據、人才或市場的跨國交易中佔據主導地位。

2020年中國更新了技術出口管制條例，將某些演算法納入其中，這項變更被廣泛視為加強干預跨國交易的法律工具。在此之前，美國向北京字節跳動（ByteDance）施壓，要求剝離其旗下熱門短影音平台TikTok的美國業務。白宮也推出嚴格規定，限制美國資本支持中國的AI和半導體公司。

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