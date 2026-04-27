台達電自動化物流傳捷報 全球逾100萬工業車輛採用充電方案

台達電搶攻智慧物流與工業自動化商機傳出捷報，管理層表示，旗下充電解決方案累計已為全球逾100萬台工業車輛提供充電服務。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）搶攻智慧物流與工業自動化商機傳出捷報，管理層表示，旗下MOOV系列有線與無線充電解決方案，累計已為全球逾100萬台工業車輛提供充電服務，涵蓋北美及全球市場，應用於自動導引車（AGV）、自主移動機器人（AMR）、堆高機及重型工業車輛，顯示全球物流電動化與自動化趨勢持續升溫。

台達電指出，此次達成100萬台工業車輛充電的里程碑，反映全球物流業者與車輛製造商對其充電解決方案的信任。相關方案主要支援高吞吐量倉儲與製造環境，可協助24小時不間斷運作的物流與物料搬運作業，提升車隊運行效率與系統穩定性。

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台達電工業自動化策略事業平台（IASBP）美洲資深副總裁暨總經理Dave Morse表示，MOOV系列充電方案有利於支援關鍵物流任務，提供可靠且具擴充性的充電基礎設施，讓自動化車隊在高強度作業環境下維持高效率運轉。

產品布局方面，台達MOOV充電產品組合涵蓋1kW至30kW功率範圍，提供有線（Conductive Charging）及無線（Inductive Charging）兩種方案，可依不同車輛需求彈性部署。應用層面涵蓋AGV、AMR，以及高功率應用的電動堆高機，客戶可選擇集中式快充站，或將分散式機會充電（Opportunity Charging）嵌入日常作業流程，以提升車輛可用率並優化能源使用效率。

其中，MOOVair無線充電系統支援非接觸式充電，無須機械連接器，可利用短暫作業停頓時間，甚至直接嵌入自動化流程中完成補電，有助降低設備磨耗與維護需求，並提升系統可用性，特別適用於粉塵多、震動大及高使用率的工業環境。

此外，MOOVbase模組化充電系統則鎖定大型車隊與擴張型應用場景，採可擴充式架構設計，支援快速充電需求。根據台達電統計，MOOVbase系列已在24小時物流作業中完成超過10億次充電循環，展現高效率、耐用性與營運可靠性。

隨著物流產業持續面臨提升吞吐量、節能效率與永續發展壓力，充電基礎設施逐步成為推動物流自動化與電動化的重要關鍵。市場看好，台達電在智慧能源管理與工業自動化領域的整合能力，有望持續擴大相關市場布局。

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