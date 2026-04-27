被日網友封「性價比之王」！MUJI不到300元搞定換季保養

MUJI敏感肌臉部保養系以自然成分為基礎，品項定價不到300元，被日網友封為「性價比之王」。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕每到春夏交替，不少人都會面臨肌膚敏感問題升溫，而在日本，MUJI無印良品敏感肌臉部保養系列長年穩居熱銷榜，也因此被網友封為「性價比之王」。全系列產品定價不到台幣300元，其中以敏感肌化妝水最受討論，不少人直言「天天濕敷也不心疼」，成為換季保養的入門首選。

無印良品敏感肌臉部保養系列也被許多日本消費者視為「不會出錯的日常標配」，尤其在春夏交替、氣溫升高與花粉影響加劇的時節，更成為穩定膚況的重要依靠。日本網友普遍反映，「換季時肌膚不穩定的刺痛感明顯減輕」、「即使在花粉症嚴重的春季，用來濕敷也不會感到負擔」，再加上價格親民與大容量設計，被形容為可以「豪邁使用」也不心疼的高CP值保養品。

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在產品設計上，該系列以自然來源成分為基礎，添加尤加利葉、馬齒莧與葡萄柚籽等植物萃取，同時補充敏感肌常見缺乏的神經醯胺與五種胺基酸，並以接近淚液pH值的水源作為基底，使整體保養過程更加溫和穩定。

整體敏感肌臉部保養系列涵蓋化妝水、乳液、乳霜與ALL IN ONE美容凝膠，其中化妝水與乳液依膚質需求區分為清爽型、滋潤型與高保濕型，消費者可依自身膚況或使用習慣靈活選擇。針對生活忙碌的上班族或男性族群，無印良品亦推出結合化妝水、乳液與精華液功能的ALL IN ONE美容凝膠，進一步簡化日常保養流程；全系列價格約落在台幣250至290元之間，兼顧機能性與高性價比。

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