證交所：中福逾期未交去年財報 4/29停止買賣

老牌紡織廠中福國際今日經證交所指出，公告自4月29日起，將其上市有價證券停止買賣。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕老牌紡織廠中福國際（1435）今日經證交所指出，該公司申報的2025年度財務報告，經主管機關通知洽會計師重新查核，並於期限內重新公告申報，但是中福逾期仍未辦理，證交所依營業細則第50條第1項第5款規定的狀況，公告自4月29日起，將其上市有價證券停止買賣。

至於中福國際未能交出去年財報，管理層延續過去相同說法，主要是未能取得投資公司（福興投資）去年經董事會通過及經簽證會計師查核簽證的合法合規財報，導致簽證會計師缺乏足夠及適切的查核證據，而無法對採權益法評價的投資及其他相關投資損益之金額進行判斷，因此最終出具部分保留意見的查核報告書。

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中福強調，本公司將繼續向福興投資公司追索其去年經董事會通過及經簽證會計師查核的合法合規財報，待取得後續請簽證會計師執行查核並提出更新查核意見。

中福股東指出，中福目前的公司派自2022年入主由黃家創立的企業以來，多次公開表示公司的營運重心在於致力活化資產，不過終究未能如願順利處分相關資產，若追問原因，矛頭屢次指向黃家。多年下來相關成本當時若選擇投資台積電（2330），持股價值起碼漲逾4倍。

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