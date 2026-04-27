旺宏將持續漲價 預估今年「一季比一季好」

旺宏董事長吳敏求。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠旺宏（2337）今召開線上法說會，由董事長吳敏求主持，他指出，目前NAND快閃記憶體缺口相當大，旺宏將持續漲價，預期今年營運「一季比一季好」，儘管傳出有半導體同業將跨入旺宏快閃記憶體代工領域，他信心十足表示，至少三年以後的事情，至於旺宏擴產進展，因受到同業也競相擴產影響，大部分設備將延到明年上半年才能交機，但不影響今年營運展望。

吳敏求表示，因全球掀起擴產潮，很多同業積極擴產，尤其像台積電更大幅擴產，以致設備採購難度提高，旺宏預計今年擴產部分，僅能很少數設備完成交機，大部分會到明年上半年交機，旺宏正跟所有供應商洽談能不能提前交貨，也考慮使用一部分二手設備，儘管擴產計畫延遲，但不影響今年營運展望。

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吳敏求指出，目前旺宏12吋所有產能都全部用完，調配客戶需求的ROM、EPROM、Flash、eMMC等產品，2.5萬片是最大極限，個別設備的使用尚需努力優化，預計下半年產能使用率達到滿載。今年220億元投資將用於擴充eMM等，沒有進一步上修資本支出計畫。

吳敏求認為，半導體同業進入旺宏記憶體領域，需同時具備設備、製程、設計、客戶驗證，路徑漫長，他判斷即使有人想要進來該領域，大概是三年以後的事情。

法人問及旺宏氦氣短缺問題，吳敏求表示，對公司產出不會有影響，因旺宏氦氣都是從美國來的，且公司對美國出口占比很少，多透過第三地生產後再銷往不同市場，232關稅條款影響判斷也不大。

吳敏求也指出，旺宏目前主要為2D NAND快閃記憶體為主，3D NAND快閃記憶體產品也可出貨，192層進展很快，300層以上也在研發，研發能力「不是問題」，但研發完成後如何去生產是關鍵，因需要晶圓廠生產，3D NAND的晶粒小很多，預期會增加不少的產出，但製程花費也高，公司短期以eMMC或低密度NAND快閃記憶體衝刺產能，在沒有政府支援情況下，直接跳進300層難度高，公司策略先以獲利為主，再持續推進研發，量產與擴產要做出來以後再決定，他強調，旺宏不追求「第一大」，而是「成為一個賺錢的供應商」。

對於車用eMMC，吳敏求指出，旺宏正自行開發中，預計明年第一季將有樣品給客戶驗證，與IBM在企業級SSD控制器開發合作則暫緩；低軌衛星通訊產品已被客戶驗證，原因符合太空極端高低溫、太空高輻射環境條件，

旺宏採月報價，非季報價，報價依缺貨情形與長期需求綜合決定。目前看需求蠻不，第一季毛利率只是起步，未來會持續會有更大的增長空間。旺宏第一季存貨由上季的98億元下降到92億元，公司表示，因目前需求相當旺，庫存將會一部分、一部分出清並會有回沖。

旺宏第一季NAND快閃記憶體營收佔比提高至30%，季增高達90%、年增382%，其中，嵌入式記憶體（eMMC）營收季增94%，年增382%，單層式（SLC）NAND Flash營收季增88%，年增219%；NOR快閃記憶體佔營收比重達58%，季增31%、年增47%，唯讀記憶體（ROM）與晶圓代工業務（FBG）分別佔營收約8%與4%。

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