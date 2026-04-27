AI攻防戰升級 邁達特建構一站式防禦體系

邁達特「一站式資安服務」將在資安大會亮相。（擷取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕資安大會將在5月5日登場，系統整合大廠邁達特（6112）今日指出，公司將在展會發表「16大資安核心模組」，以「一站式資安服務」整合資安量能，協助企業透過模組化方式，快速建構符合自身需求的防禦體系，強化整體資安治理能力。

根據MIC統計，生成式AI已帶動攻擊鏈升級。生成式AI不僅大幅降低攻擊成本，更擴大攻擊規模，使釣魚詐騙、身分冒用與深偽社交工程更難偵測，推動全球企業進入全新的「AI攻防競逐」時代。

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在此趨勢帶動下，台灣資安產值展現強勢擴張動能，預期產業規模自2025年的604億元，提升至2027年的749億元。MIC強調，AI資安將成為2026年最具策略價值的資通訊成長板塊，也是企業邁向自主化安全營運的重要里程碑。

邁達特總經理施建成認為，AI正在重塑資安產業結構，企業面臨的威脅已從單點防護演變為混合多雲環境的系統性風險，複雜度呈倍數成長，使資安持續成為IT支出中成長動能最強的關鍵領域之一。而邁達特所擅長的，是將複雜的資安需求模組化，讓企業在IT支出中獲得最高的防護投資報酬率。

目前，邁達特在資安領域代理超過25家領先國際品牌，包含指標廠商、以及專精特定領域的資安場產品，建構業界罕見的完整生態系，服務範疇從防火牆、端點防護、雲端安全、零信任、DLP、身分管理，一路延伸到AI安全。

針對當前企業資安人才荒，邁達特推出「全代管」、「協同代管」與「事件型支援」三種彈性服務模式。邁達特 MSP 代管中心提供全年無休的監控，可有效補足 IT 部門在深夜或連假期間的監控缺口。結合「事前防守、事中偵測、事後強化」的完整循環，不僅解決當下攻擊，更透過鑑識分析與政策調整，確保威脅不再重複發生。

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