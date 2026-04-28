報稅看過來！列報「無謀生能力」扶養親屬 注意這些規定

5月報稅季將至，南區國稅局提醒，列報「無謀生能力」扶養親屬，應注意相關規定。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕5月報稅季將至，財政部南區國稅局表示，常見納稅義務人誤將無收入的已成年親屬（如兄弟姊妹）列報為受扶養親屬，認為只要親屬沒工作、沒收入，就符合所得稅法規定的「無謀生能力」；事實上，「無謀生能力」應符合財政部核釋的認定原則，並非僅以是否有收入作為判斷依據。

南區國稅局說明，「所得稅法」第17條第1項第1款所稱「無謀生能力」，應符合下列要件之一：1.因身體障礙、精神障礙、智能障礙、重大疾病就醫療養或須長期治療等，經取具醫院證明，且不能自謀生活或無能力從事工作者。2.符合衛福部依「所得稅法」第17條第1項第2款第3目之7規定公告須長期照顧的身心失能者，且不能自謀生活或無能力從事工作者。3.受監護宣告，尚未撤銷者。

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因此，如果只是單純失業、待業在家或無薪假等原因，導致當年度無工作收入，並不符合「所得稅法」規定「無謀生能力」要件。另，納稅義務人及其配偶未滿60歲直系尊親屬，若當年度所得額未超過財政部依納稅者權利保護法第4條規定公告該年度每人基本生活所需費用（2025年度為21.3萬元），或領有身心障礙證明或為「精神衛生法」第3條第4款規定的病人，亦屬無謀生能力。

南區國稅局舉例，甲君2024年度綜所稅結算申報，列報扶養已成年且失業多年的妹妹乙君免稅額9.7萬元，乙君雖與甲君同住一家，但甲君未能提示乙君無謀生能力的相關證明文件，因此國稅局否准其認列免稅額。南區國稅局提醒，納稅義務人申報扶養無謀生能力親屬時，應注意相關規定，並於申報時提示相關證明文件，以免因不符合規定而遭調整補稅。

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