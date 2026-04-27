中國抵制成笑話？沖繩外籍旅客飆新高 這2國狂助攻、台灣入榜

沖繩2025會計年度外籍觀光客人數創下新高。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕沖繩縣於27日公佈，初步數據顯示，2025會計年度（2025年4月1日至2026年3月31日）到訪沖繩縣的遊客人數，達到1093.58萬人次，較前一個會計年度增長9.9%，創歷史新高。

綜合日媒報導，儘管日中關係惡化，中國遊客減少，但台灣和南韓旅客彌補缺口，使得沖繩的外國遊客數量已恢復到新冠疫情前的水平。

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沖繩縣於27日公佈，初步數據顯示，2025會計年度（2025年4月1日至2026年3月31日）到訪沖繩縣的遊客人數，將達到1093.58萬人次，較前一個會計年度增長9.9%，創歷史新高。

沖繩縣表示，受預期旅遊需求的推動，航空公司增開國內航班，營運良好，載座率較高。外國遊客數量的成長則歸功於郵輪停靠港口數量的增加和新航線的開通。

台灣人超愛去沖繩，2024年台灣赴沖繩旅遊人次突破 85萬6500人，高居當地海外旅客之首，佔沖繩外國遊客約 4 成以上，根據Trip.com 2025年航班數據顯示，沖繩景點的訂單量年增幅更超過1600%，預估台灣赴沖繩的遊客仍居高不下。

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