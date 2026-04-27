美光進駐銅科！陳品安力促中央加速放流管計畫

美光進駐銅科！陳品安（右）力促中央加速放流管計畫。（陳品安提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕因應美光公司即將進駐銅鑼科學園區，民進黨苗栗縣長候選人陳品安高度關注園區基礎設施與環境保護的配套進度。陳品安今日在立委沈發惠國會辦公室協助下，召開「銅鑼科學園區放流管延伸計畫」進度說明會，邀請國科會說明辦理現況，確保產業升級與居民生活品質達成雙贏。

陳品安表示，美光進駐是苗栗產業升級的關鍵契機，但大型投資帶來的環境影響與配套建設必須提早部署。她強調，相關工程必須加速到位，才能在協助企業投資落地的同時，讓產業發展、環境守護與地方生活取得平衡。

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新竹科學園區管理局說，目前正辦理中長程計畫變更，後續將由苗栗縣政府代辦，預定於118年完成三期放流管計畫。然而，陳品安認為美光進駐時程緊湊，為避免基礎設施進度落後產業需求，她力促國科會與相關單位應同步加速推動，縮短施工期程。

陳品安也向行政院與國科會對銅科發展的重視表達感謝，並指出透過中央與地方的緊密合作，才能儘速完善園區基礎設施，為銅科帶來新氣象。

竹科管理局回應表示，預計本月底前完成計畫變更報請行政院核定。陳品安表示，將持續追蹤進度，確保放流管設置能以最快速度推動，讓美光進駐轉化為帶動苗栗就業與地方繁榮的實質動能。

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