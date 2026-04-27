追不上了？台積電衝刺1奈米 韓媒爆三星放慢腳步先做「這件事」

韓媒指出，三星放慢腳步，先提升2奈米良率及製程優化，而不是急於推進1奈米製程。圖為三星代工廠。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒27日披露，台積電積極推進 1 奈米製程，預計 2027 年起逐年量產更先進節點。三星則放慢腳步，先提升2奈米良率及製程優化，而不是急於推進1奈米製程。

韓媒《Zdnet Korea》報導，台積電在第一季法說會與北美技術論壇上，揭示 1 奈米製程發展路線圖，預計 2027 年量產 A16 製程，其中 A16 對應 1.6 奈米，邁入「埃米」新時代。

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接著，台積電計畫 2028 年量產 A14，2029 年量產 A13。本月新揭露的 A13 相較 A14 減少 6%的晶片面積。A13 將透過設計與製程協同優化（DTCO）提升能源效率與運算性能。

台積電的下一代產品A12也已提出，目標在2029年實現量產。A12基於A14，其特點導入名為「Super Power Rail」的背面電源傳輸網路 （BSPDN）技術，專門為人工智慧和高效能運算（HPC）的需求設計。

報導說，台積電的主要競爭對手三星電子採取稍微不同的策略。三星曾於 2022 年率先以環繞式閘極 （GAA） 架構量產 3 奈米製程，在技術突破上取得先機。

然而，在去年的「SAFE 論壇」上，三星公布代工製程路線圖，將 1.4奈米（SF1.4）量產目標延後，從原定的 2027 年延後約兩年至 2029 年。三星的策略並非積極進軍 1奈米製程，而是專注於優化與推進現有製程，例如 2奈米，而不是急於推進1奈米製程。

業內人士說，三星電子將在今年 5 月下旬於美國舉行的 SAFE 論壇上，宣布以 2奈米製程為重點的策略。

一位系統半導體產業消息人士表示，三星尚未公布其後2奈米製程的明確藍圖。由於需要保障內部和外部客戶的需求，預計2奈米製程的使用率將大幅提升，因此該公司目前正集中精力優化製程並提高良率。

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