金寶衝刺AI轉型 深化ODM布局、全球彈性製造迎戰變局

金寶因應全球經濟與地緣政治變局，今年將以人工智慧與高附加價值產品為成長主軸。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子製造服務（EMS）大廠金寶電子（2312）因應全球經濟與地緣政治變局，董事長許介立在最新營業報告書中指出，今年將以人工智慧（AI）與高附加價值產品為成長主軸，加速從電子製造服務（EMS）轉向原始設計製造（ODM），並整合全球製造據點，提升供應鏈彈性與交付效率，在追求營收成長的同時兼顧獲利提升。

許介立表示，目前全球經濟仍存在多項不確定性，除了利率政策、通膨與就業市場變化之外，美國總統川普祭出對等關稅等貿易保護措施，也使品牌客戶與通路商採購決策轉趨審慎。不過，隨著人工智慧（AI）議題持續升溫，市場需求與資本支出逐步集中於AI基礎建設，帶動AI伺服器與記憶體需求成長，成為產業新動能。

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在產品布局方面，許介立拍板金寶將持續掌握AI產業趨勢，深化AI產品布局並推動AI導入營運流程，同時加大研發投入，推動EMS轉向ODM及高附加價值產品轉型。現階段金寶已具備高壓直流輸電（HVDC）技術能力，並可承接新一代AI伺服器電源櫃產品訂單；在儲存產品方面，固態硬碟（SSD）需求遠超預期，泰國新廠除已投入生產的兩個樓層外，也啟動另外兩個樓層建置擴產。

在AI相關產品之外，金寶也持續拓展新應用市場，許介立提到，集團已順利取得全球前兩大行動收銀機客戶的獨家製造訂單；在充電樁產品方面，結合集團電子機構與康舒（6282）的電源工程實力，成功取得客戶新訂單；在車用電子領域，除既有多功能毫米波雷達系統與電子後視鏡系統外，也推出數位儀表解決方案。

關於全球產能布局，金寶將善用全球製造據點優勢，整合泰國、菲律賓、墨西哥、美國及巴西等地生產資源，依據客戶需求與地緣政治環境變化，靈活配置產能與供應鏈策略，提升區域生產彈性與交付效率，強化全球市場服務能力與風險分散能力。

此外，金寶也持續推動智慧製造升級，導入AI技術建構自動化製程與數位化管理的無人工廠，並結合智能倉儲系統、AI戰情室與大數據分析平台，提升全球工廠設備監控與製造管理效率。目前泰國已有高度自動化、可24小時穩定運作的無人工廠，未來將複製至全球據點，作為集團擴張的重要基礎。

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