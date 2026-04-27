旅天下斥資1800萬成立日本控股公司 與日商合資成立旅行社

旅天下啟動「大步躍進日本計畫」。左為旅天下董事長李嘉寅，右為日本星虎旅行社創辦人蘇泓宇。（旅天下提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕 旅天下啟動「大步躍進日本計畫」!旅天下今日表示，為展現深耕日本的決心並維持戰略靈活性，旅天下將透過斥資日幣9000萬日圓、約台幣1800萬元、100% 持股的「日本Uni 控股公司」，與日本在地專業旅行社「星虎旅行社」於日本正式結盟，擬共同合資成立新營運公司「UNITIGER」。至於合資公司UNITIGER資本額、旅天下持股則雙方正在研擬中。

繼國內加盟通路穩定成長後，旅天下將合作觸角跨出境外，旅天下表示，將以日本投資控股公司「日本Uni 控股公司 （Uni Holding）」，作為進軍日本市場的核心樞紐，這也是海外戰略佈局邁向新里程碑，且透過控股公司與日本當地旅行社進行合資的模式，讓旅天下在架構上具備極高彈性。

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旅天下說，旅天下積極推動「整合式旅遊平台」概念，此次與星虎旅行社的結盟，正是看中其在日本在地深耕的雄厚實力。星虎旅行社成立於2018年，由旅居日本多年的專業團隊創立，秉持「獨特、創新」的核心價值，在日本競爭激烈的旅遊市場中，以高品質的客製化行程脫穎而出。

旅天下預計透過「UNITIGER」的成立，將能直接在日本當地進行資源採購與產品開發，大幅提升操作靈活性。旅天下指出，「UNITIGER」將鎖定以下三大發展願景，首先是獨家資源掌握，結合星虎的在地連結，提供市面上少見的私房景點與獨特祭典行程，並提供極致客製服務， 滿足高端商務及自由行旅客對日本旅遊精緻度的追求，以及產品差異化，結合旅天下的品牌影響力與星虎的創新研發，推出更具市場競爭力的主題旅遊。

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