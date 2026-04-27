長興公告3月自結 每股稅前盈餘0.29元

長興3月每股稅前盈餘0.29元。（圖取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕化工股長興（1717）今日公告自結3月稅前盈餘3.41億元、年成長29.44％，每股稅前盈餘0.29元；累計1-3月稅前盈餘6.22億元、年增14.28％，每股稅前盈餘0.53元。

長興3月營收39.17億元、年增5.38％，營收創下近15個月新高。長興指出，農曆春節後回補庫存的季節性因素，加上客戶面對中東情勢不確定性的預先備料，三大事業部門3月出貨增加，3月營業利益2.98億元、年成長24.01％，3月稅前盈餘3.41億元、年增29.44％。

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長興表示，合成樹脂、特用材料在中國需求回升，其中，特用材料應用於CCL的利基產品有機矽微球銷售成長，產品組合持續優化，電子材料方面，乾膜光阻保持穩定，真空壓膜設備受惠ABF載板需求暢旺，惟配合客戶驗收時程，精密設備營收認列有所遞延，同時，半導體先進封裝材料第一季已小量出貨，出貨量將逐季增加。

面對原料價格上漲，長興表示具轉嫁能力，售價可適度反應成本，目前原料供應穩定，並採取產品優先供應核心客戶、適時反應價格的產銷策略，保持營運穩健。

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