伊朗議長亮出「底牌」方程式！指稱美國在吹噓

伊朗議會議長穆罕默德·巴格爾·卡利巴夫發布一張「方程式」圖表，闡述伊朗和美國的經濟「底牌」。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗議會議長列舉伊朗在與美國談判中擁有的「底牌」，並解釋哪些「牌」尚未被使用。

根據《今日帕爾斯報》（Pars Today）報導，伊朗議會議長穆罕默德·巴格爾·卡利巴夫（Mohammad‑Baqer Qalibaf）在其社交網絡X的個人帳號上發布了一個「方程式」，闡述伊朗和美國的經濟「底牌」。

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卡利巴夫概述了美伊雙方經濟牌，駁斥美國官員關於佔據主導地位的說法。他在貼文中指出，華府已經黔驢技窮，而伊朗仍然有很多選擇。

他指出，伊朗的一些選項尚未被使用，而美國已經部署或部分使用了其幾種手段。

在這篇文章中，卡利巴夫指出，美國吹噓在手的牌是取勝優勢，他使用「供應牌=需求牌」（Supply Cards=Demand Cards）的數學方程式，並對這些牌進行以下評述：

荷姆茲海峽（部分發牌/實施）+曼德海峽（未發牌）+石油管道（未發牌）= 庫存釋放（已發牌）+需求破壞（部分發牌，如戰略石油儲備釋放、需求管理和預期價格調整）+更多的價值牌（即將到來）

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