英業達看旺AI伺服器需求 擴大全球產能布局拚提升獲利

英業達看好人工智慧（AI）伺服器需求續強，今年將持續擴大全球產能布局。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子代工大廠英業達（2356）看好人工智慧（AI）伺服器需求續強，董事長葉力誠在最新營業報告書表示，今年將持續擴大全球產能布局，除在北美新增生產基地外，也將於全球重要據點增建廠房，調整供應鏈結構與產能配置。隨著雲端服務供應商（CSP）持續加碼AI訓練與推論基礎建設，加上新興雲端服務商（Neoclouds）需求帶動，公司伺服器業務成長動能可望進一步提升，推升整體營收與獲利空間。

葉力誠指出，全球數據中心（Data Center）相關基礎建設投資持續升溫，雲端客戶持續投入AI訓練與推論設備，伺服器業務可望持續受惠AI伺服器市場需求強勁。除主機板組裝及整機櫃組裝業務外，公司在伺服器液冷散熱專利布局上領先業界，可提供高效節能運算的資料中心解決方案，展現競爭優勢，預期伺服器業務成長動能將超越去年營收占比。

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在個人電腦（PC）業務方面，葉力誠認為，受惠Windows 10終止服務帶動換機潮，加上品牌廠陸續推出中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）及神經處理器（NPU）等升級產品，有助提升人工智慧個人電腦（AI PC）附加功能及滲透率。公司持續聚焦中高階商用筆電及消費型電競筆電，不過因記憶體價格持續高漲及供應鏈狀況仍具不確定性，品牌廠對下半年出貨態度趨於保守。

新事業方面，英業達積極布局車用電子與邊緣AI應用。車用產品朝向高效能中央運算平台、高效能區域控制器、車載感測技術與智慧座艙系統發展，並已取得多項車用流程認證，且陸續建置專屬車用產品線，預期今年可望隨客戶需求成長。

此外，英業達也將智能終端布局重心逐步移轉至車用超寬頻（UWB）無線裝置、AI機器人技術及無人搬運車等邊緣AI落地應用，盼藉由既有事業群穩健成長，搭配前瞻性新興事業發展，持續提升競爭優勢與獲利空間。

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