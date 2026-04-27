神達AI伺服器、車電雙引擎續衝 擴亞太北美產能迎戰需求

面對台美關稅談判抵定及地緣政治風險升高，神達同步強化全球供應鏈韌性，積極擴充亞太及北美地區組裝廠產能。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕神達控股（3706）董事長苗豐強在今年最新營業報告書中表示，受生成式人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、邊緣運算（Edge AI）、自駕車與智慧聯網需求持續升溫帶動下，旗下神雲科技與神達數位兩大事業體將持續扮演成長雙引擎。面對台美關稅談判底定及地緣政治風險升高，神達同步強化全球供應鏈韌性，積極擴充亞太及北美地區組裝廠產能，以區域化生產與在地化服務策略，提升供貨與就地服務能力。

神達表示，今年全球經濟雖維持溫和成長，但仍面臨美國「美國優先」政策走向、地緣政治不確定性、多國債務問題，以及關鍵零組件供需失衡等挑戰。不過，隨著AI技術應用快速發展，生成式AI、智慧聯網通訊服務、自駕車及邊緣運算等產業成長動能依舊強勁，公司營運展望審慎樂觀。

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在雲端與AI布局方面，神雲科技憑藉多年累積的原始設計製造（ODM）及MiTAC品牌產品設計開發經驗，除持續提供企業級伺服器系統產品外，也為資料中心客戶提供整機櫃伺服器從設計、生產到現場部署服務。公司並透過策略聯盟與區域合作，積極拓展新興雲服務商（Neocloud）AI資料中心建置業務。

產品規劃上，神雲科技持續強化AI、HPC伺服器產品線，結合氣冷與液冷散熱技術，推出基於輝達（NVIDIA）Blackwell與超微（AMD）Instinct平台架構的AI伺服器系統，並將開放運算計畫（OCP）架構搭配液冷散熱技術，作為AI伺服器主要設計方向，以滿足次世代圖形處理器（GPU）高功耗需求，推動AI與HPC市場成長。

此外，神達數位持續深耕車用電子、車載資通訊服務與智慧聯網市場，受惠全球商用車車隊管理解決方案市場規模持續擴增，自主開發的車載鏡頭及後台管理系統等軟硬體整合解決方案前景穩定成長。AIoT（人工智慧物聯網）方面，隨著Edge AI市場蓬勃發展，神達數位積極跨領域合作，鎖定智慧製造、智慧交通與智慧零售等多元應用場域。

神達指出，神達數位具備英特爾（Intel）x86及安謀（ARM）架構下多元處理器開發能力，可同步開發Windows、Android、Linux及即時作業系統（RTOS）等多樣化工業智能產品，並整合光學、影像AI及聯網技術，提供差異化完整解決方案，為長期穩定成長奠定基礎。

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