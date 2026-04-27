富商「超級遊艇」穿越荷姆茲 海上封鎖管到誰？美續攔截勸返38艘船

142公尺超級遊艇「諾德號」（Nord）已穿越荷姆茲海峽。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕據船舶追蹤服務 Vesselfinder 稱，屬於俄羅斯鋼鐵製造商謝韋爾鋼鐵公司老闆阿列克謝·莫爾達紹夫（Alexei Mordashov）的142公尺超級遊艇「諾德號」（Nord）已穿越荷姆茲海峽。

與此之際，美國中央司令部（CENTCOM）週一（27）表示，作為持續對伊朗港口實施海上封鎖行動的一部分，美軍已攔截並勸返38艘船隻進入伊朗。

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Vesselfinder 和另一個追蹤服務Marinetraffic都顯示，「諾德號」於4月24日離開杜拜，現在正駛往阿曼。據美國全國廣播公司新聞報導，該船從拉拉克島以南穿過海峽航行。

根據美國全國廣播公司（NBC）報導，Marinetraffic數據顯示，另有兩艘受美國制裁的船隻也於週六凌晨通過該海峽，分別是油輪「海洋噴氣號」（Ocean Jet）和「盧米娜海洋號」（Lumina Ocean）。此外，還有五艘貨船（包括一艘伊朗船隻）和一艘來自阿曼的客輪在週五下午5點至週六凌晨5點之間通過了同一海峽。

美國中央司令部在X網站上發布消息稱，其部隊正繼續對航運實施限制，指示船隻返回港口或改變航向，以減少進出伊朗水域的船隻數量。司令部表示，這些措施旨在監控航行，並打擊其所謂的威脅地區海上穩定的活動。

此前，美國中央司令部週六宣布，將繼續執行針對伊朗航運業的制裁行動，包括在伊朗船隻使用的港口附近保持海軍存在。隨著地區局勢升級和雙方軍事行動的進行，荷姆茲海峽的緊張局勢不斷升級，引發人們對全球最重要的石油運輸通道之一的航行安全的擔憂。

週一早盤，由於尚未找到恢復荷姆茲海峽航運的解決方案，油價再次上漲。荷姆茲海峽是全球石油供應的關鍵通道。《Axios》報導，一名美國官員及兩名知情人士表示，伊朗已向美國提出一項新方案，建議先重開荷姆茲海峽、結束戰事，再將伊朗核計畫相關談判延後至日後討論，引發各界關注。

伊朗提出新的方案，這在一定程度上緩解了石油市場壓力。6月交割的布蘭特原油價格上漲2.5%，至每桶107.97美元；美國WTI原油價格上漲超過1.5%，至每桶約97美元。受Axios報導的影響，上漲勢頭略有放緩。

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