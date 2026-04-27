2026「星展基金會卓越影響力論壇」探討長壽新契機 匯聚跨界行動者 打造高齡社會創新解方平台

2026「星展基金會卓越影響力論壇」透過跨領域對話與觀點交流，打造高齡社會創新解方平台，探討長壽新契機。左起：台灣自立支持照顧專業發展協會名譽理事長林金立、作家黃惠如、中央研究院院士暨前副總統陳建仁、星展基金會負責人魏洪英、星展銀行（台灣）總經理黃思翰、及衛生福利部政務次長呂建德及時尚老人林經甫博士。（圖由星展基金會提供）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣已正式邁入「超高齡」社會，當「活得更久」已成為社會新常態，如何讓人生後半場依然保有品質、選擇與尊嚴，為高齡社會的轉型關鍵。星展基金會今（27）日舉辦2026「星展基金會卓越影響力論壇」，以「長壽新契機：驅動社會的韌性與兼容」為主軸，由星展基金會負責人魏洪英、星展銀行（台灣）總經理黃思翰、中央研究院院士暨前副總統陳建仁及衛生福利部政務次長呂建德共同揭幕，匯聚超過300位來自政府、學界、企業及社會創新的跨界行動者，激盪具體可行的創新解方。

有別於傳統以單向分享為主的論壇形式，本次「星展基金會卓越影響力論壇」特別設計分場交流，聚焦健康、財務韌性與社會連結等關鍵議題，透過跨領域對話與觀點交流，促進不同解方之間的連結與合作。本次講者多為星展基金會長期支持與合作的夥伴，從第一線實踐經驗出發，分享如何回應高齡社會中日益複雜且彼此交織的需求，使論壇不僅停留於討論，更成為串聯經驗、推動解方擴散的重要平台。

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星展基金會負責人魏洪英表示，高齡不應再以傳統「補足缺口」的思維看待，而應視為推動社會創新的重要契機。隨著長者的生活型態與社會角色持續轉變，他們不再只是被照顧者，而是以更多元的方式參與社會，逐步展現「長壽紅利」，尤其在台灣，65歲以上人口的勞動參與率仍低於10%，顯示這股潛在動能仍有相當大的提升空間。

她進一步指出，高齡議題不只是單一面向的挑戰，而是涉及健康、財務與社會支持等多重面向的結構性課題，因此，星展基金會的角色不僅是資金提供者，更透過串聯政府、企業與民間力量，積極整合高齡社會的生態網絡，放大創新解方的影響力，推動更具規模的社會改變。

舉例來說，星展基金會過去一年在台灣攜手理念一致的夥伴，推動多項高齡專案，從不同面向回應長壽社會的需求，包括支持「華山基金會」，關注「三失長者」（失能、失智、失依）等弱勢族群，改善其在食物、日常需要資源上的困境；攜手「馳綠國際」及「弘道老人福利基金會」，透過社區參與鼓勵長者維持規律運動，減緩體能退化等問題；並結合「勵馨基金會」的專業經驗，提供外籍移工心理支持，提升整體照護品質，強化家庭照護韌性。同時，面對高齡社會中日益突顯的「財務安全感不足」挑戰，星展基金會亦與「馴錢師財商研究中心」合作，推出全台首個AI財務健檢平台，協助民眾檢視財務狀況，及早啟動理財規劃，期望提升整體社會的財務韌性。

此外，星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，隨著少子化、壽命延長及家庭結構轉變，台灣民眾普遍面臨財務準備不足所帶來的焦慮與不確定性，數據顯示，50歲以上族群中，高達 75%自覺「財務僅能勉強度日」。他指出，財務準備是支撐高齡生活品質的關鍵基礎，金融機構應扮演更積極的角色，協助民眾降低財務焦慮，建立長期且具韌性的財務基礎。星展銀行（台灣）即以「全人生」規劃支持不同階段的財務需求，從年輕族群、中壯世代到熟齡退休族群，協助民眾提早規劃並建立長期且具韌性的財務基礎，在人生各階段都能保有穩定與選擇。

本屆論壇主題座談由作家黃惠如主持，邀請星展銀行（台灣）總經理黃思翰、台灣自立支援照顧專業發展協會名譽理事長林金立，以及林經甫博士共同與談，重新思考「活得久，也要活得好」的可能性，並從四大維度重新思索生活標準：在財務端，如何及早開始規劃，以建構完整的防護網；在健康端，思考醫療目標應如何從治癒疾病轉向維護生活功能；在居住端，探討空間設計如何支持自立生活；在價值端，則聚焦於如何跨越傳統生產力退場後的心理挑戰，重新定義生命價值。

論壇下半場則以「驅動韌性的解方」為主軸，邀請星展基金會合作夥伴，包括八福銀髮服務股份有限公司執行長紀鈞惟、回甘人生股份有限公司執行長曾曉薇、勵馨社會福利事業基金會主任李凱莉、弘道老人福利基金會執行長李若綺，以及惠生醫藥股份有限公司執行長廖昱喬，分別從「資源整合」、「價值共創」、「心理韌性」、「樂齡健康」與「預防賦能」五大面向，分享第一線實踐經驗，期盼催化出更多可被放大、複製的創新解方。

面對長壽時代所帶來的深層轉變，高齡化不僅是人口議題，更關乎整體社會如何重新定義生活與價值。星展基金會將持續聚焦「提供日常所需」與「促進社會共融」，支持在地夥伴與推動創新行動，擴大正向影響力，實踐「做好事、成就更好的未來」。

來自政府、學界、企業及社會創新領域的參與者，齊聚2026「星展基金會卓越影響力論壇」，聚焦健康、財務韌性與社會連結等關鍵議題，從第一線實踐經驗出發，分享如何回應高齡社會中日益複雜且彼此交織的需求。（圖由星展基金會提供）





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