好冷的4萬點行情！ 逾70％個股下跌

在台積電暴衝下，今日台股早盤一度大漲1262.52點，衝上40194.92點，攻上萬眾期待的4萬點大關。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕在台積電（2330）暴衝下，今日台股早盤一度大漲1262.52點，衝上40194.92點，攻上萬眾期待的4萬點大關，然而，台股4萬點行情看似火熱，但對多數股民來說體感溫度卻是寒風刺骨，4萬點行情幾乎全靠台積電貢獻，今日上市櫃股票逾1600檔下跌，逾70%個股下跌，股王信驊（5274）與股后穎崴（6515）雙雙下跌，跌幅各2.26%、4.77%，台積電終場大漲3.66%，加權指數上漲幅度僅1.76%，櫃買指數更是日K連三黑，中小型股連兩日慘遭血洗，矽光子、台積電相關設備等相關熱門股更被摜至跌停。

金管會上週宣布放寬國內股票型基金及國內股票主動式ETF，投資單一公司股票不得超過基金淨資產價值10%限制至25%，被外界視為「台積電條款」，受惠金管會政策鬆綁，法人推估來自投信的增持台積電潛在資金空間高達2000億元，「台積電25%條款」一出，立刻造成連兩日資金大搬風，市場揣測投信基金為了增持台積電，將賣出手中其他持股，於是市場開始大舉出脫中小型股，瘋狂卡位台積電，資金明顯從中小型股撤離，轉而擁抱台積電。

請繼續往下閱讀...

今日早盤台股衝上4萬點大關，一度出現50檔千金股，再創紀錄，但收盤剩下45檔千金股，其中25檔千金股下跌。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法